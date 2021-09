Seedorf Abendläufer knacken die 500er-Marke Beim dritten und letzten Abendlauf zog die Beteiligung nochmals deutlich an. Auch die Zuschauer kamen in Scharen.

Das eindrückliche Feld der Volkslauf- und Jugendkategorie kurz nach dem Startschuss. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 1. September 2021)

Die vom TV Altdorf mustergültig organisierte Abendlaufserie legte in diesem Jahr in Bezug auf die Teilnehmerzahl einen wahren Steigerungslauf hin. Beim Abschlussevent nahmen am Mittwoch nicht weniger als 501 Laufbegeisterte die idyllisch angelegten Runden durchs Seedorfer Reussdelta unter die Füsse. Das waren über hundert mehr als noch bei der Startveranstaltung vor zwei Wochen. Die 500er-Marke wurde in der bald 30-jährigen Geschichte dieses Anlasses erst zum fünften Mal geknackt. Pirmin Walker, der heuer bereits zum 25. Mal als OK-Präsident amtierte, zeigte sich ob dieses Jubiläumsgeschenks absolut happy. Dementsprechend lautete denn auch seine Bilanz:

OK-Chef Pirmin Walker zeigte sich zufrieden mit der diesjährigen Abendlaufserie. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 18. August 2021)

«An den drei Abenden waren insgesamt 1368 Sportlerinnen und Sportler am Start. Das ist die fünfthöchste Teilnehmerzahl, die wir je verzeichnen konnten. Ein Aufsteller war nicht nur die rege Beteiligung, sondern insbesondere auch der Grossaufmarsch der Zuschauer. Die vielen Zaungäste sorgten am letzten Laufabend für ein ganz tolles Ambiente. Ich freue mich riesig darüber. Zudem haben wir ganz viele positive Feedbacks erhalten.» Gemäss Walker steht jetzt schon fest, dass die Erfolgsgeschichte weitergeführt wird. Die Durchführung der 28. Auflage im nächsten Jahr ist dank der Zusage der treuen Sponsoren bereits gesichert. Austragungsdaten sind der 17., 24. und 31. August 2022.

Christen und Jauch als Gesamtsieger

Weil der bisherige Dominator in der Volkslaufkategorie, Manfred Jauch aus Altdorf, am letzten Abend nicht mehr antrat, gab es einen neuen Tagessieger. Routinier Andrew Kelly, der sich 2019 den Gesamtsieg gesichert hatte, siegte mit einem knappen Vorsprung von 2 Sekunden auf den Nidwaldner Martin Filliger. Kelly konnte seine Zeiten von den beiden ersten Laufabenden nochmals deutlich toppen. Trotzdem reichte es aber nicht, um Jauch von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen. Letzterer triumphierte in der Addition aus den zwei schnellsten Zeiten mit über 2 Minuten Vorsprung auf Kelly und Filliger. Jauch befindet sich aktuell in absoluter Hochform. Das stellte er kürzlich an der in Lugano ausgetragenen Schweizer Meisterschaft über 10 Kilometer (Strasse) ganz eindrücklich unter Beweis. In der Sonnenstube sicherte sich der 46-jährige Ausnahmekönner SM-Gold in der Kategorie der 40- bis 50-Jährigen. Zudem erzielte er mit 32.11 Minuten eine für seine Altersklasse überragend schnelle Zeit.

Maria Christen aus Hospental sicherte sich bei den Volksläuferinnen den Gesamtsieg. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 1. September 2021)

Bei den Volksläuferinnen brachte Maria Christen das Kunststück fertig, ihren Gesamtsieg von 2019 zu wiederholen. Den Grundstein zu diesem neuerlichen Erfolg legte die Langlaufspezialistin aus Hospental mit einem fulminanten Sturmlauf am letzten Abend. Sie knöpfte der zweitplatzierten Meienerin Bernadette Betschart fast 1 und der drittrangierten Erstfelderin Martina Baumann beinahe 2 Minuten ab. Christen realisierte mit 16.07 Minuten die siebtschnellste Marke in der Geschichte der Abendläufe. Ihre persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2019 verpasste sie um rund 20 Sekunden.