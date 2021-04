Seedorf Alt Landrätin Claudia Schuler will Comeback geben Nach dem Tod von Max Aschwanden stellt sich Claudia Schuler für die Ersatzwahl für den Urner Landrat zur Verfügung.

Claudia Schuler. Bild: PD

Am 13. Juni 2021 finden in der Gemeinde Seedorf Wahlen statt, weil Ende des vergangenen Jahres Landrat Max Aschwanden nach kurzer Krankheit im Amt verstarb. Die CVP-Ortspartei Seedorf schlägt nun Claudia Schuler als Kandidatin vor, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die 43-Jährige war bereits von 2012 bis 2020 Mitglied des Urner Landrats. Sie amtete zuletzt als Präsidentin respektive Vizepräsidentin der landrätlichen Sicherheitskommission. Aufgrund einer beruflichen Weiterbildung war sie zurückgetreten. Inzwischen habe sie ihre Weiterbildung zur diplomierten psychosozialen Beraterin erfolgreich abgeschlossen und sei bereit für ein politisches Comeback.

Claudia Schuler ist Mutter zweier Kinder im Teenageralter. Sie arbeitet als Polizistin im Kanton Schwyz. «Seit über zehn Jahre setzt sie sich zudem als Vorstandsmitglied der CVP-Ortspartei Seedorf für das Wohl ihrer Wohngemeinde ein», so die CVP. Zudem engagiere sie sich in den Seedorfer Vereinen. So ist sie Vorstandsmitglied des Vereins Jugend- und Ferienhaus Carmen.

Die Menschen stehen im Mittelpunkt

«Claudia Schuler möchte sich als Landrätin erneut für eine familienfreundliche, zukunftsorientierte Politik einsetzen.» Basis dafür seien gute Wohnqualität, Sicherheit, ein qualitatives Bildungsangebot sowie eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. Die Familienfrau will sich zudem für eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik engagieren, dies immer mit dem Blick auf das Gemeinwohl. «Da die Jungen die Zukunft des Kantons Uri sind, möchte sie sich für die Anliegen der Jugend besonders stark machen», heisst es in der Mitteilung weiter. «Kinder sollen optimale Bildungschancen haben – vom Kindergarten bis zur Berufsschule und zum Studium.» Sie stelle die Menschen in den Mittelpunkt. «Claudia Schuler verfügt über einen beachtlichen politischen Erfahrungsschatz», gibt sich die CVP überzeugt. «Zudem könnte die Gemeinde mit ihr wieder eine engagierte Frau in den Landrat entsenden».

Neben Claudia Schuler hat auch die 20-jährige Céline Walker ihre Kandidatur für die Ersatzwahl bekannt gegeben.