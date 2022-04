Seedorf Auf die Fahrräder, fertig, los Die Kantonspolizei Uri zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der diesjährigen Radfahrerprüfung.

250 Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen aus Altdorf, Attinghausen, Bürglen, Schattdorf und Seedorf haben am 23. April den praktischen Teil der Radfahrerprüfung absolviert. Die Polizei hat zuvor in den Schulklassen Verkehrsunterricht erteilt, und die Schülerinnen und Schüler haben eine theoretische Prüfung geschrieben. Dieses Jahr schafften es 21 Schülerinnen und Schüler, in Theorie und Praxis fehlerfrei zu bleiben, teilt die Kantonspolizei Uri mit.

Die meisten Schülerinnen und Schüler haben die praktische Radfahrerprüfung sehr gut absolviert. Bild: PD

Das sind die besten Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassen: Altdorf : Zoe Reifler (Klasse 5a); Joah Furger und Emilia Walker (5b); Luan Caviezel, Caroline Raab und Mara Walker (5c); Ella Mattli, Vito Morg und Alessio Pereira (5d); Alisa Vojnic (5e)

: Zoe Reifler (Klasse 5a); Joah Furger und Emilia Walker (5b); Luan Caviezel, Caroline Raab und Mara Walker (5c); Ella Mattli, Vito Morg und Alessio Pereira (5d); Alisa Vojnic (5e) Attinghausen : Aline Bellmont und Fabia Lang (Klasse 5)

: Aline Bellmont und Fabia Lang (Klasse 5) Bürglen : Lino Arnold (5a); Lorena Bissig (5b)

: Lino Arnold (5a); Lorena Bissig (5b) Schattdorf : Levin Scheiber (5a); Nayara Annen und Emma Bless (5b); Eliane Gerig und Carla Müller (5c)

: Levin Scheiber (5a); Nayara Annen und Emma Bless (5b); Eliane Gerig und Carla Müller (5c) Seedorf: Nico Zurfluh (5a); Fabian Gisler, Rio Grant, Jonas Hofer, Blanda Mattli und Gina Zurfluh (5b)

An der Rangverkündigung haben die Schülerinnen und Schüler ihre verdienten Preise erhalten. (cn)