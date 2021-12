Seedorf Auto prallt in Lastwagen auf Autobahn – eine Person verletzt Nach einem missglückten Überholmanöver kollidierte die PW-Lenkerin mit dem Anhänger des LKW. Die 63-Jährige wurde beim Unfall erheblich verletzt.

Die Autolenkerin wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Bild: PD

Auf der Autobahn A2 bei Seedorf krachte es am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr. So fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Luzerner Kontrollschildern in Fahrtrichtung Süd. Kurz vor der Autobahnausfahrt Altdorf kollidierte die Lenkerin bei einem Überholmanöver aus derzeit ungeklärten Gründen seitlich mit einem Luzerner Lastwagen mit Anhänger. In der Folge prallte das Auto an die Leitplanke und kollidierte schliesslich mit dem Anhänger, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Die 63-jährige Autolenkerin zog sich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30’000 Franken. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Werkhoffeuerwehr Flüelen, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privates Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri. (RIN)