Seedorf Bauarbeiten beim KW Palanggenbach sind auf Kurs Vor knapp einem Jahr erfolgte der Spatenstich für das Kraftwerk Palanggenbach in Seedorf. Nun ist die Kraftwerkszentrale im Bodenwald im Rohbau erstellt. Beim Stollen für die Druckleitung wird im August der Durchbruch erfolgen.

(RIN) Ein Blick ins Innere eines Berges ist nicht alltäglich. Der Gemeinderat von Seedorf erhielt diese Gelegenheit am 26. Mai beim Besuch der Baustelle des Kraftwerks Palanggenbach. An der Flanke des Seedorfer Hausbergs Gitschen wird seit gut einem Jahr der Stollen für die Druckleitung des Kraftwerks Palanggenbach ausgebrochen. Der Stollen hat bereits eine Länge von 1100 Metern erreicht, das entspricht rund 80 Prozent der Gesamtlänge. Der Durchbruch wird im August erfolgen.

Der Seedorfer Gemeinderat machte sich an vorderster Front ein Bild der Bauarbeiten beim KW Palanggenbach. Bild: PD

«Dieser gute Fortschritt im Stollenbau ist keine Selbstverständlichkeit», erklärt Werner Jauch, Verwaltungsratspräsident der KW Palanggenbach AG. «Die geologischen Verhältnisse sind anspruchsvoll. Die Gesteinsschichten wechseln sich in rascher Folge ab und wir sind nie ganz sicher, mit welchen Überraschungen der Berg auf den nächsten Metern aufwarten wird.» Der Ausbruch für die Hilfsstollen und Entsander sollte bis Ende Jahr abgeschlossen werden können.

Einheimischer Strom für 2600 Haushalte

Gute Fortschritte macht auch der Bau der Kraftwerkzentrale im Bodenwald, wie die KW Palanggenbach AG in der Mitteilung schreibt. Der Rohbau ist erstellt. Aktuell laufen die Arbeiten am Dach, dann folgt die Fassade. Schon bald startet auch der Einbau der Kraftwerkstechnik. Das Kraftwerk Palanggenbach werde in Betrieb 11,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, genug für die Versorgung von 2600 Haushalten. «Es freut uns, dass auf unserem Gemeindegebiet das jüngste Urner Kraftwerk gebaut wird», erklärt Toni Stadelmann, Gemeindepräsident von Seedorf. «Die Stromproduktion aus einheimischer Wasserkraft ist ein Trumpf von Uri. Wir sind am Kraftwerk beteiligt, das KW Palanggenbach ist so nicht nur bezüglich des Standorts auch ‹unser› Kraftwerk.»