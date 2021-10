Seedorf Bernhard Gisler macht das «Stängeli» voll Gisler hat das zehnte Mal in Folge die Jahresmeisterschaft der Seedorfer Schützen gewonnen. Judith Gamma konnte sich zum insgesamt dritten Mal als «Hoosäfrai» feiern lassen.

«Hoosäfrai» Judith Gamma bei ihrer Rede. Bild: PD

Am Absenden der Schützengesellschaft Seedorf haben die Seedorfer Schützinnen und Schützen laut einer Mitteilung Rückblick auf die Saison und insbesondere das Ausschiessen gehalten. Erstmals nahmen auch vier Bauerschützen an der Jahresmeisterschaft teil. Ihre guten Schiessresultate und die Verweildauer nach den Anlässen zeugen von einer «geglückten Integration ins Seedorfer Vereinsleben». 32 Schützinnen und Schützen nahmen am Schinkenstich teil. Bruno Stamm holte sich dabei den grössten Fleischmocken ab.

Judith Gamma wurde bereits zum dritten Mal als «Hoosäfrai» ausgerufen. Sie blickte in ihrer Rede auf ihre bisherigen Erfolge in der Feuerlinie zurück. Nach einigen Materialwechseln hat sie ihre Form wiedergefunden und kündigte für das nächste Jahr einen Angriff in der Jahresmeisterschaft an.

Das Podest in der Jahresmeisterschaft: Jahresmeister Bernhard Gisler, flankiert von Felix Zurfluh (2., links) und Felix Arnold (3., rechts). Bild: PD

Die Resultate Schinkenstich 1. Bruno Stamm (Passe 195), 2. Anton Gisler (Tiefschuss 100/98/96), 3. Bernhard Gisler (194/191), 4. Rinze Zgraggen(100/98/89), 5. Peter Bauhofer (194/182), 6. Felix Zurfluh (100/96/93), 7. Felix Arnold (193), 8. Josef Zurfluh (100/96/89). Ehrengabenstich 1. Judith Gamma, 193 «Hoosäfrai»; 2. Bruno Stamm, 190/67; 3. Robi Wipfli, 190/15; 4. Felix Arnold, 189; 5. Bernhard Gisler, 186/84; 6. Erich Wipfli, 186/80; 7. Adrian Zurfluh, 186/75. Kranzstich 1. Bernhard Gisler, 96; 2. Roland Hunn, 93; 3. Felix Zurfluh, 93; 4. Wendelin Zurfluh, 92; 5. Adrian Zurfluh, 92; 6. Felix Arnold, 91. Sie+Er-Stich 1. Judith Gamma und Thomas Gisler, 374; 2. Leonie und Wendelin Zurfluh, 372; 3. Michaela und Felix Zurfluh, 370; 4. Sandra Bissig und Bernhard Gisler, 365. Jahresmeisterschaft 1. Bernhard Gisler, 1080.9 Punkte; 2. Felix Zurfluh, 1052.3; 3. Felix Arnold, 1051.1; 4. Anton Gisler, 1032.4; 5. Judith Gamma, 1029,7; 6. Wendelin Zurfluh, 1027.2; 7. Beat Stamm, 1012.0; 8. Bruno Stamm, 1010,7; 9. Peter Bauhofer, 1009.6; 10. Stefan Arnold, 1005,4.

Die Jahresmeisterschaft beendeten 20 Schützinnen und Schützen. Bernhard Gisler siegte in der Jahresmeisterschaft zum zehnten Mal in Folge, dieses Jahr mit beachtlichem Abstand auf den Zweitplatzierten Felix Zurfluh und auf dessen Namensvetter Felix Arnold. Ebenfalls gewann er den Kranzstich vor Roland Hunn und Felix Zurfluh. Im Sie-und-Er-Stich gewannen Judith Gamma und Thomas Gisler deutlich vor Leonie und Wendelin Zurfluh und vor Michaela und Felix Zurfluh, womit vier Personen aus drei Generationen «Reschtiger» auf dem Podest standen. (zgc)