Seedorf Das Ensemble Musicalina spielt Barockmusik In der Klosterkirche Seedorf sind Werke von Marc-Antoine Charpentier zu hören. Alle Mitwirkenden des Ensembles Musicalina sind Spezialistinnen und Spezialisten auf dem Gebiet der alten Musik.

Das Ensemble Musicalina bei einem früheren Auftritt in der Klosterkirche in Seedorf. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 4. Januar 2020)

In seiner jährlich wiederkehrenden Konzertserie widmet sich das Ensemble Musicalina dem französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier (1643–1704), der ein reiches Œuvre an geistlicher Musik verfasst hat. Die Kompositionen, die am Konzert zu hören sind, spannen einen Bogen von Weihnachten bis zu Maria Lichtmess, welche am 2. Februar, also 40 Tage später, gefeiert wird und traditionell den weihnachtlichen Festkreis beschliesst.

Das Kind in der Krippe, Engelsgesang, laufende Hirten, Namensgebung, heilige drei Könige mit Herodes und am Ende der alte, nun zufriedengestellte Simeon: All dies kommt vor im Reigen dieser heiligen Geschichten.

Von Blockflöten über die Laute bis zur Orgel

Alle Mitwirkenden des Ensembles Musicalina sind Spezialistinnen und Spezialisten auf dem Gebiet der alten Musik. Die Sopranistin Eve Kopli Scheiber ist in Estland aufgewachsen und wohnt heute mit ihrer Familie in Schattdorf, wo sie unter anderem den Kirchenchor dirigiert. Weiter im Ensemble sind Junko Takayama (Sopran) und Patrick Oetterli (Bass). Als Instrumentalistinnen und Instrumentalisten sind dabei: Anne Simone Aeberhard und Esther Fluor (Blockflöten), Mojca Gal und Anna Rogers (Violinen), Regina Kobe (Gambe), Nacho Laguna (Laute) sowie Gregor Ehrsam (Orgel/Cembalo).

Zu hören ist das Ensemble Musicalina auf der Konzertreise durch verschiedene Regionen der Schweiz auch in der Klosterkirche St.Lazarus in Seedorf. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte aufgenommen. Das Konzert findet mit den aktuellen Coronamassnahmen als 2G-Veranstaltung statt. (pd/RIN)