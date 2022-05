Seedorf Die Mineralienfamilie feiert ein Jubiläum und die Neueröffnung des Museums Das Mineralienmuseum in Seedorf eröffnete wieder und gleichzeitig feiern die Urner Mineralienfreunde 60 Jahre.

Die Urner Mineralienfreunde hatten am vergangenen Samstag gleich doppelt Grund zu feiern. Einerseits feierten sie am Morgen mit Sponsoren und dann mit den Vereinsmitgliedern das 60-jährige Bestehen im Festzelt vor dem Mineralienmuseum und andererseits blickten sie auch auf das 40-jährige Bestehen des Museums zurück. Die Freude des Präsidenten Emanuel Regli, und des OK-Präsidenten Patric Tresch war gross, gleich zwei Jubiläen zu feiern. So meinte Regli: «Wir sind dankbar, dass wir ohne Corona-Einschränkungen unsere Schatzkammer wieder präsentieren können.»

Sie freuen sich über die Neueröffnung des Mineralienmuseums. Von links: Museumsleiter Markus Mattli, OK-Präsident Patric Tresch, Dominik Spichtig, Martin Russi und Vereinspräsident Emanuel Regli. Bild: Georg Epp (Seedorf, 14. Mai 2022)

Jedes Jahr werden neue Funde präsentiert, im Jubiläumsjahr berücksichtigten die Mineralienfreunde in erster Linie die eigenen Vereinsmitglieder mit der Sonderausstellung «60 Jahre Urner Mineralienfreunde». Aktuell zählt der Verein rund 650 Mitglieder aus nah und fern. Quasi als Geburtstagsgeschenk beschafften sich die Mitglieder einen neuen TV im Untergeschoss, 16 neue Vitrinen Hauben und modernisierte die Alarmanlage. Obwohl sehr vieles gesponsert wurde, verursachten die Investitionen Mehrausgaben von knapp 12’000 Franken. Speziell freute sich der neue Museumsleiter Markus Mattli, die neuen Vitrinen genau zur Neueröffnung präsentieren zu können. Unter den neuen Hauben aus Plexiglas funkeln kostbare Unikate aus allen Teilen der Schweiz, fein säuberlich beschriftet mit Fundort und Eigentümer.

Das Gebäude war ein Vorratshaus

Die verwinkelten Räume, tiefgezogenen Gewölbe, unterschiedlichen Bodenhöhen und groben Bruchsteinmauern bilden den idealen Rahmen, Kristalle und andere Mineralien aus dem alpinen Raum auszustellen. Das ehemalige Ökonomiegebäude des Wasserschlosses A Pro diente im 16. Jahrhundert als Vorrats-, Back- und Dörrhaus. Es wurde 1978/79 restauriert sowie unter Schutz des Kantons Uri und der Eidgenossenschaft gestellt.

Bei Dominik Spichtig vom Amt für Hochbau, der zuständig für das Museumsgebäude ist, bedankte man sich mit einem Kristall für die gute Zusammenarbeit. Am Jubiläumsmittagessen konnten rund 100 Vereinsmitglieder, Sponsoren und Gäste begrüsst werden, ab 14 Uhr war das Museum für alle Besucher geöffnet. Zeitweise wurde es sehr eng in den Räumen, das Interesse an der neuen Ausstellung war sehr gross. Im untersten Raum befindet sich ein DVD-Raum, in dem ein neuer Film Erlebnisse von Strahlern und Sammlern erzählt. Die Urner Mineralientage im Uristiersaal der DAG gehen am 24. und 25. September 2022 über die Bühne.