Seedorf Die neue Präsidentin des Turnvereins Seedorf heisst Lea Fiechter Der Verein hofft, 2022 wieder aktiver zu sein: Viele Angebote konnten im vergangenen Jahr nur eingeschränkt stattfinden.

Der abtretende Präsident, Roman Albert (links) durfte für sein Engagement von Dani Traub ein kleines Präsent entgegennehmen. Bild: PD

Sportlich sei auch schon mehr gelaufen, hielt Präsident Roman Albert in seinem Jahresrückblick anlässlich der 56. Generalversammlung des Turnvereins Seedorf vor knapp 40 Mitgliedern fest. Leider sei auch im vergangenen Jahr der Turnbetrieb stark eingeschränkt und zeitweise verunmöglicht worden, schreibt der Verein. Mit Anlässen ausserhalb der Turnhalle habe das Vereinsleben trotzdem aufrechterhalten werden können, wenn auch nur reduziert.

Um trotzdem in Bewegung zu bleiben, waren die Vereinsmitglieder in verschiedenen Gruppen laufend, wandernd, joggend oder bikend in Seedorf und den umliegenden Gemeinden unterwegs. Zudem boten die verschiedenen Riegen ihren Mitgliedern mit weiteren Aktivitäten ein abwechslungsreiches Programm mit einigen Highlights. Einer davon sei das Wanderweekend im Eigental gewesen, wo sich die Frauenriege nach einigen Wanderstunden, traumhaften Aussichten, Kaffees mit und ohne Schnaps, einem entspannenden Bad im Hotpot glücklich und zufrieden ins Heu legen konnte.

Die Kinder- und Jugendangebote waren weniger eingeschränkt

Im Oktober startete unter der Leitung von Romy Gisler wieder das beliebte «Fit in den Winter», zu dem auch Nicht-TV-Mitglieder herzlich willkommen sind. Leider musste es dann kurz vor Weihnachten vorzeitig beendet werden. Auch die Aktiv-Riege tauchte in einen Hotpot und zwar nach einer Rundwanderung im Brunnital. Daneben waren die Jungspunde und «Routiniers» vor allem joggend und fussballspielend im Freien unterwegs und brachten ihre Fitness mit Circuits und diversen Spielen auf Vordermann. Die sonst so aktiven Männer-Riegler blieben bis März im Winterschlaf, doch dann waren sie wieder regelmässig draussen unterwegs. Ende Mai widmeten sie sich dem Unterhalt des Turnerwegs und bei der traditionellen Biketour absolvierten sie die schöne Hochstammtour mit Start und Ziel in Sempach. Wichtig für den Turnverein Seedorf sind auch die Angebote für die Kinder und Jugendlichen. Sie waren durch die Coronamassnahmen etwas weniger stark eingeschränkt als die Erwachsenen. So war es möglich, dass übers ganze Jahr der Turnbetrieb mehr oder weniger aufrechterhalten werden konnte.

Im vergangenen Jahr kamen 12 Mitglieder dazu

Roman Albert trat als Präsident zurück und durfte sein Amt an Lea Fiechter weitergeben. Die junge engagierte Frau, die schon seit der Mädchenriege 2008 im Verein mitmacht und seit 2016 Leiterin der J+S Mädchen ist, wurde mit einem Glanzresultat gewählt. Sie weilt zurzeit im Stage in Finnland, konnte aber dank Videochat den Applaus und die Gratulationen live entgegennehmen.

Roman war stets an vorderster Front dabei und hat sich unermüdlich für den Verein eingesetzt, die letzten sechs Jahre auch als Präsident. Bei der Suche nach einem Leitergespann für die J+S Knaben hatte Roman kurzerhand das Ruder selbst in die Hand genommen und sich als Leiter präsentiert. Als Riegenleiter bei J+S Knaben und als Turnerkollege bei der Männerriege bleibt er dem Verein weiterhin erhalten.

Der übrige Vorstand, mit Ausnahme von Beisitzerin Cathrin Schuler, und weitere Chargen stellten sich für ein beziehungsweise zwei Jahre zur Verfügung. Im Leiterteam wurde die Demission von Marlis Herger zur Kenntnis genommen. Alle übrigen Leiterinnen und Leiter stellten sich wieder zur Verfügung. Somit können im 2022 alle Riegen und Junioren-Abteilungen weitergeführt werden, was nicht selbstverständlich und darum umso erfreulicher ist.

Insgesamt durften 12 Neumitglieder in den Verein aufgenommen werden. Neben Übertritten aus J+S Mädchen und Knaben in die Damen- respektive Aktivriege, gab es auch im vergangenen Jahr wieder mehrere Quereinsteiger, die direkt in die Männerriege eintraten.

Voller Zuversicht, dass alles wie geplant durchgeführt werden kann, haben die Riegen für 2022 wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm im Stile der vergangenen Jahre zusammengestellt. Es bleibt zu hoffen, dass das aktive Vereinsleben wieder zur Normalität wird und der Jahresrückblick der neuen Präsidentin wieder über viele sportliche und gesellige Highlights berichten kann. (mah)