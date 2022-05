Seedorf Erste Urner Rollschuhdisco verspricht gute Stimmung In der Rollhockeyhalle in Seedorf steht für einmal nicht der RHC Uri auf dem Feld: Am Samstag, 7. Mai, verwandelt sich das Spielfeld in eine Disco mit Barbetrieb.

Unter dem Motto 80er-/90er-Jahre findet am Samstag, 7. Mai, in der Rollhockeyhalle in Seedorf die erste Urner Rollschuhdisco statt. Für einmal stehen also nicht die Spieler des Rollhockey-Clubs (RHC) Uri im Mittelpunkt, heisst es in einer Vorschau auf den Anlass. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie sich die Rollhockeyaner auf dem Spielfeld fortbewegen, kann dies am Samstag gleich selbst ausprobieren.

Ein Teil des Rollhockeyfeldes wird zur Tanzfläche mit Barbetrieb umgewandelt. Der Rest des Feldes steht den Rollschuhfahrerinnen und -fahrern zur Verfügung. DJ Sven Morrin und DJ Willy werden für gute Stimmung sorgen. Die Besucherinnen und Besucher können aus 464 Paaren Retrorollschuhen auswählen.

Die Kinderdisco startet um 17 Uhr, ab 20 Uhr beträgt das Mindestalter 18 Jahre. Rollschuhe werden gegen amtlichen Ausweis ausgeliehen. Der Eintritt inklusive Rollschuhmietung beträgt 10 Franken. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. (cn)