Seedorf Erstmals seit drei Jahren kehrt der Musikverein auf die heimische Bühne zurück Im Gepäck dabei haben die Musikerinnen und Musiker nicht nur sechs Werke zwischen Tonsinfonie und Marsch, sondern auch zwei Gruppen der Musikschule Uri.

Der MV Seedorf anlässlich seines letzten Konzertes in der Mehrzweckhalle Seedorf im Jahr 2019. Bild: PD

Bald ist es so weit: Der Musikverein Seedorf steht seit 2019 erstmalig wieder auf der vertrauten Bühne in der Mehrzweckhalle Seedorf. Das rund 60-köpfige Blasorchester wird gemäss einer Mitteilung unter der Leitung von Michel Truniger zwei Konzerte spielen. Das Werk «Avern» von Saul Gomez Soler sei eine der grössten Herausforderungen für den Musikverein am diesjährigen Konzert. Das Werk entstand 2016 als Kompositionsauftrag anlässlich des 350-jährigen Bestehens der kleinen Kirche Sant Esteve in der spanischen Stadt Ontinyent. Die Tonsinfonie besteht aus fünf Teilen, die sich auf die Einsiedler-Klause und den Hügel beziehen, auf dem die Kirche errichtet wurde. Mit «Avern» werde sich der Musikverein Seedorf auch am kantonalen Blasmusikfestival am 4. Juni in Altdorf präsentieren.

Mit «A Golden Jubilation», einem japanischen Konzertmarsch von Satoshi Yagisawa, «Colorado Rockies» von Rossano Gallante und «Twelve Gallon Hat», einer Komposition von Julie Giroux, erlebe das Publikum an den Jahreskonzerten des Musikvereins drei vielseitige Kompositionen. Insbesondere das ungewöhnliche Westernarrangement «Twelve Gallon Hat» fordere das Seedorfer Blasorchester technisch heraus.

Zwei Musikschulgruppen ergänzen das Konzert

Für den Neustart in der Mehrzweckhalle Seedorf hat der Musikverein Seedorf gleich zwei Gäste eingeladen. Am Freitag wird die Beginners Band der Musikschule Uri den Konzertauftakt bestreiten. In der Band spielen Schülerinnen und Schüler ab dem zweiten Unterrichtsjahr. Das Ensemble steht unter der Leitung von Philipp Gisler und Michel Truniger.

Den Samstagsauftakt präsentiert dann das Ensemble «Symphonic Winds». Unter der Leitung von Roman Blum und Christian Simmen spielen die Schülerinnen und Schüler ab dem vierten Unterrichtsjahr in einer Blasorchesterbesetzung. Der Vereinspräsident des Musikvereins Seedorf Wädi Wipfli ist gespannt auf die beiden Konzerte. Er sagt: «Wir freuen uns auf unsere Gäste und darauf, wieder vor heimischem Publikum auftreten zu können.» (zgc)