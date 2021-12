Seedorf Die Formation stellt sich neu auf Die Seedorfer Blaskapelle ist seit kurzem ein Verein. An der GV wurden die Statuten genehmigt und der erste Vorstand gewählt.

Der Vorstand des Vereins Seedorfer Blaskapelle; von links: Stefan Arnold, Guido Baumann, Monika Arnold, Peter Arnold und Paul Wyrsch. Bild: PD

Die Seedorfer Blaskapelle ist seit 48 Jahren nicht nur ein fester Bestandteil der einheimischen Blasmusikszene, sondern mittlerweile längst auch über die Kantonsgrenzen hinaus bestens bekannt. Unter der Leitung von Paul Wyrsch aus Schattdorf sorgt die Formation mit ihrem typischen Stil, der traditionelle Melodien mit modernen Rhythmen verbindet, jeweils für die passende musikalische Umrahmung von Anlässen unterschiedlichster Art.

Bisher funktionierte die Kapelle im administrativen Bereich als lose Formation mit fix oder temporär zugeteilten Chargen respektive ohne als Verein gemäss Zivilgesetzbuch (ZGB) organisiert zu sein. Ansprechperson für die Aktiven ist seit mehreren Jahren die administrative Leiterin Monika Arnold-Isenschmid. Für Engagements konnte schon immer jedes der 15 Mitglieder kontaktiert werden.

Mehr Rechtssicherheit verschafft

Anlässlich der jährlichen Versammlung der Aktiven vom 25. November wurde die bisherige administrative Ausrichtung der Blaskapelle angepasst. Die Mitglieder beschlossen einstimmig, den Verein Seedorfer Blaskapelle zu gründen. Gleichzeitig genehmigten sie die von Paul Wyrsch erläuterten Traktanden, welche sich an den Richtlinien für ähnlich gelagerte Vereine respektive an den Vorgaben des ZGB orientieren.

«Mit diesem Schritt schaffen wir vor allem im Bereich der Finanzkompetenzen und der Haftung mehr Rechtssicherheit»,

erklärte Wyrsch anlässlich der Zusammenkunft. «Zudem verschaffen wir uns auch bezüglich Beiträgen der öffentlichen Hand oder von Verbänden eine klarere Ausgangslage und somit wichtige Vorteile gegenüber der heutigen Organisation der Kapelle.»

Der erste offizielle Vorstand des Vereins Seedorfer Blaskapelle setzt sich wie folgt zusammen: Präsidentin Monika Arnold-Isenschmid, Kassier Peter Arnold, Aktuar Guido Baumann, musikalischer Leiter Paul Wyrsch und Mitglied Stefan Arnold. Als Rechnungsrevisor wird Christian Simmen amtieren. Alle Chargeninhaber wurden mit grossem Applaus und einstimmig gewählt.

Fabio Wyrsch ersetzt Schlagzeuger Edy Zberg (links), der nach 45 Jahren zurücktritt. Bild: PD

Nach 45-jähriger Mitgliedschaft gab Schlagzeuger Edy Zberg zuhanden der Versammlung vom 25. November seinen Austritt bekannt. Monika Arnold übergab ihm für den jahrelangen Einsatz ein spezielles Präsent. Als neuer Perkussionist wird Fabio Wyrsch die Formation verstärken.

«Stubätä» und 50-Jahr-Jubiläum im Blickfeld

Im Jahr 2021 trafen sich die Mitglieder der Seedorfer Blaskapelle zu 14 Proben und 7 Auftritten. Als Highlight bezeichnete Paul Wyrsch das äusserst gelungene Jahreskonzert vom 31. Oktober, das trotz der allgegenwärtigen Coronapandemie sehr viele Zuhörer in die Mehrzweckhalle in Seedorf lockte. 2022 sind ähnlich viele Zusammenkünfte wie im laufenden Jahr geplant. Neben dem Jahreskonzert vom 19. Juni wird unter der Federführung der SBK auch eine weitere Auflage der «Ürner Blaskapällä-Stubätä» angestrebt. Diese soll am letzten Oktober-Wochenende 2022 in der Mehrzweckhalle in Seedorf stattfinden. Und bereits startet die SBK auch die wichtigsten Vorbereitungsarbeiten für das 50-Jahr-Jubiläum im Juni 2023. Unter anderem wird als zentraler Bestandteil der Geburtstagsfeierlichkeiten der Auftritt einer europäischen Spitzenblaskapelle ins Auge gefasst.