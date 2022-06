Seedorf Gemeindepersonalverband Uri freut sich über viele Neueintritte In Seedorf tagte der Gemeindepersonalverband Uri zum 97. Mal in der Company Golf & Lodge. Thematisiert wurde die Gemeindefusion, das Grossprojekt an der Isleten und das Thema Weiterbildung.

Die Generalversammlung des Gemeindepersonalverbandes Uri (GPVU) ist ein geselliger Anlass, im Mittelpunkt stehen Kameradschaft, Austausch und Weiterbildung. Verbandspräsident Iwan Stampfli freute sich, 43 Verbandsmitglieder und Gäste, unter ihnen die Vertretung des Gemeinderates Seedorf mit Gemeindepräsident Toni Stadelmann und Gemeindeschreiber Stefan Furrer, zu begrüssen. Seedorf gewährte bereits zum 5. Male Gastrecht in der beinahe 100-jährigen Geschichte des Gemeindepersonalverbandes.

Im Bild sind Vorstandsmitglieder und Geehrte vereint (von links): Daniel Kempf, Christian Schuler, Trudy Muther, Mirjam Regli und Verbandspräsident Iwan Stampfli. Bild: Georg Epp (Seedorf, 9. Juni 2022)

Toni Stadelmann freute sich über den Grossaufmarsch und gewährte einen Blick hinter die Kulissen des Gemeinderates. Er streifte zwei aktuelle Themen der Gemeinde Seedorf, nämlich die abgeschlossene Fusion mit der Gemeinde Bauen einerseits und die Pläne von Investor Samih Sawiris an der Isleten. Zur Fusion mit Bauen meinte er:

«Seit eineinhalb Jahren gilt Seedorf als erste fusionierte Gemeinde, unsere ersten Erfahrungen sind durchwegs positiv, wir sind eindeutig professioneller und schlagkräftiger unterwegs.»

Zur Entwicklung an der Isleten meinte er: «Die Bevölkerung hat es begrüsst, dass man über die Idee an der Isleten informiert hat und dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, darüber zu diskutieren. Mit ein paar wenigen Ausnahmen sieht man den notwendigen Veränderungsbedarf, der heutige Zustand wird nicht als nicht zufriedenstellend beurteilt.»

«Projektidee an der Isleten ist eine grosse Chance»

Weiter meinte er: «Der Gemeinderat sieht sich nicht als Interessenvertreter von Herrn Sawiris, aber auch nicht als Vertreter von Einzelmeinungen oder Eigeninteressen», so Stadelmann. «Wir wollen die bestmögliche Lösung zu Gunsten der Gemeinde und der Mehrheit der Bevölkerung erreichen. Man sieht die Projektidee als Chance und Diskussionsbasis, die unbedingt weiterverfolgt werden soll.» Mit dem offerierten Apéro bedankte sich Gemeindepräsident Toni Stadelmann für das ausgewählte Tagungsort.

Präsident Iwan Stampfli streifte in seinem Jahresbericht die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Der Hauptzweck des Verbandes ist es nach wie vor, das «Wissen und Können der Gemeindeangestellten mit Weiterbildung zu fördern». Im November 2021 konnte das geplante Referat von Oliver Renggli über das Thema «Die Macht der Gewohnheiten» nachgeholt werden. Im Frühling 2021 wurde erstmals die gemeinsame Lehrstellenausschreibung umgesetzt, im Frühling 2022 wurde dies erneut realisiert. Erfreulich sei die Mitgliederbewegung, 14 neue Mitglieder wurden integriert, 6 Personen haben den Verband verlassen und der Mitgliederbestand beträgt neu 124 Mitglieder. Obwohl Kassier Christian Schuler einen kleinen Rückschlag von 625 Franken präsentieren musste, blieb der Jahresbeitrag bei 20 Franken unverändert.

Mitglieder für langjähriges Engagement geehrt

Iwan Stampfli freute sich, vier Personen zum langjährigen Schaffen in den jeweiligen Gemeindeverwaltungen zu gratulieren. Das 20-jährige Dienstjubiläum feierten Colette Müller, Bereichsleiterin Administration Altdorf und Mirjam Regli, Verwaltungsangestellte Flüelen. Zu 25 Jahren gratulierte man Daniela Ritter, Sachbearbeiterin Steuerwesen Altdorf, und 35 Jahre erreichte Benedikt Furger, Gemeindearbeiter Erstfeld. Zur Pensionierung gratulierte man Trudy Muther, sie war über 42 Jahre Vorsteherin der Finanzabteilung der Gemeinde Flüelen. Zur Pension gratulierte man auch Urs Näpflin, er war 11,5 Jahre bei der Gemeinde Seelisberg. Jedoch waren nur Trudy Muther und Mirjam Regli zur Ehrung anwesend.

Die jährliche Weiterbildung realisiert man am 8. November 2022 mit dem Thema «Kommunikation». Als Referentin konnte Sue Rado-Läubli, Mitbesitzerin einer Organisations- und Personalentwicklungsfirma, gewonnen werden. Mit einem Dank an alle guten Geister des Verbandes schloss Iwan Stampfli eine speditiv verlaufene Generalversammlung. Die nächste GV geht am Donnerstag, 8. Juni 2023, in Göschenen mit einem Tagesanlass über die Bühne.