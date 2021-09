Seedorf Gemeinderäte stellen sich der Wiederwahl Die Ortsparteien CVP und SVP empfehlen bei den Teilerneuerungswahlen, die bestehenden Gemeinderäte wiederzuwählen.

Am 26. September finden in Seedorf die Teilerneuerungswahlen des Gemeinderats statt. Die Ortsparteien CVP und SVP informieren in einer Mitteilung darüber, dass sie die bereits bestehenden Gemeinderatsmitglieder zur Wiederwahl vorschlagen.

So stellen sich Vizepräsident Adrian Infanger, Sozialvorsteherin Stefanie Albert-Arnold und Gemeinderatsmitglied Erich Stadler zu einer weiteren Amtsperiode in ihrer bisherigen Funktion zur Verfügung. Die vorgeschlagenen Personen seien mit der Gemeinde sehr vertraut und deshalb geeignet, ihre Funktionen während der Amtsjahre 2022/2023 weiter auszuführen. (mah)