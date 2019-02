Seedorf: Hoher Sachschaden

nach Selbstunfall Ein PW-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallte in einen Betonpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Samstagnachmittag, 2. Februar 2019, kurz nach 17.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Reussstrasse in Seedorf in Richtung Süden. Kurz vor der Einfahrt in die Dorfstrasse verlor der 53-jährige Lenker aus zurzeit unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Betonpfosten auf der rechten Strassenseite. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 13'000 Franken. (kapo/bar)