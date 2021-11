Seedorf Im Schloss A Pro in künstlerische Traumwelten eintauchen Die abstrakten und farbenfrohen Bilder der Urner Künstlerin Christina Grallinger sind erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Ausstellung in Seedorf kann noch bis am 20. Februar 2022 besucht werden.

Für Christina Grallinger erfüllte sich am Samstag, 6. November, ein langersehnter Traum: die erste Ausstellung der in den vergangenen Jahren in ihrem Atelier entstandenen Bilder. Und in der Tat, das Interesse war gross. Über 60 Personen besuchten die Vernissage der Bilderausstellung Traumwelten im Schloss A Pro in Seedorf.

Zwischen Künstlerin Christina Grallinger und Mentor Küfas hat sich eine enge Freundschaft entwickelt. Bild: PD

Talent sei weder die einzige noch die wichtigste Eigenschaft für einen malerischen Erfolg, sagte der Lehrer und Mentor Küfas in seiner Laudatio. «Viel wichtiger sind Freude, Kreativität, Durchhaltewille und den Mut, Gefühle und Inspiration auf die Leinwand zu bringen», so Küfas weiter. Und all diese Eigenschaften konnte der Laudator der Künstlerin zusprechen. 2006 begegneten sich Christina Grallinger und Küfas bei einem Malkurs in den Bündner Bergen zum ersten Mal. Seither besuchte Christina Grallinger 15 Malkurse bei ihm und aus dem Lehrer wurde ein Mentor und Freund. Dass die beiden heute einen sehr herzlichen, humorvollen und interessierten Umgang pflegen, war an der Vernissage deutlich spürbar.

31 Acryl-Bilder mit verschiedenen Maltechniken

Christina Grallinger zeigt in «Traumwelten» 31 abstrakte und farbenfrohe Bilder in Acryl mit verschiedenen Maltechniken. Die Ausstellung dauert noch bis am 20. Februar 2022 und ist jeweils von Mittwoch bis Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Jeweils am Sonntag kann die Ausstellung von 11.30 bis 16 Uhr besucht werden. Am 19. November, am 10. Dezember sowie am 22. Januar wird die Künstlerin persönlich an der Ausstellung präsent sein und Red und Antwort zu ihren Bildern stehen. (pd/RIN)