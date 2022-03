Seedorf Junge Wirtschaftskammer Uri ist zu Besuch bei der Emil Gisler AG Bei einer Führung durch die Emil Gisler AG haben die Mitglieder der Junior Chamber International (JCI) Uri Einblicke in die Fertigung der tonnenschweren Brecheranlagen erhalten. Dabei wurde auch die wirtschaftlich schwierige Situation thematisiert.

Bruno Arnold (Mitte) erklärt die Prallmühle, das Herzstück eines Gipo-Brechers. Bild: PD

Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer Uri haben die Emil Gisler AG (Gipo) besichtigt. Die jungen Wirtschaftsleute waren vor knapp zehn Jahren bereits bei der Firma, heisst es in einer Mitteilung der Junior Chamber International (JCI), wie sich die Organisation nennt. Während des Vortrags von Bruno Arnold, der für Infrastruktur und Sicherheit zuständig ist, stellten sie fest, dass seit ihrem letzten Besuch einiges gegangen ist.

Die Infrastruktur und das Personal seien deutlich gewachsen. Waren es 2013 noch knapp 150 Mitarbeitende, sind es heute am Standort in Seedorf 220 Mitarbeitende. Das unscheinbare Firmenareal in Seedorf wurde in den letzten zwei Jahren weiter ausgebaut. Die vorhandenen Platzressourcen sind nun fast gänzlich ausgeschöpft. Mit der neuen Infrastruktur konnten Betriebsabläufe optimiert werden. Dieser Schritt sei für die Zukunft notwendig, da sich die Emil Gisler AG das Ziel gesetzt habe, bis zu 80 Brecheranlagen pro Jahr auszuliefern.

Aktuell gibt es Planungsschwierigkeiten

Von den neuen Hallen, wo die tonnenschweren Anlagen entstehen, konnten sich die Teilnehmenden im Betriebsrundgang ein Bild machen. Während des Rundgangs erläuterte Bruno Arnold die Planungsschwierigkeiten in der wirtschaftlich turbulenten Zeit. Die vergangenen und aktuellen Ereignisse würden sich bemerkbar machen. Einige Bauteile, die die Emil Gisler AG zum Bau ihrer Brecheranlagen braucht, haben Lieferfristen von zwölf Monaten und mehr. Der Stahlpreis, der sich in den letzten Monaten beinahe verdoppelt hat, und die negative Entwicklung des Euros stellen das Unternehmen vor Herausforderungen. Bruno Arnold betont, dass der strategische Einkauf von grosser Bedeutung sei: Die Firma kaufe heute ein, was sie in zwölf Monate brauche.

Am Ende des Rundgangs standen die Mitglieder der JCI in der neuen Montagehalle vor einer zur Auslieferung bereiten Anlage. Hier erklärte Bruno Arnold die Funktionen eines Brechers mit 60 Tonnen Gewicht, der bis zu fünf verschiedene Materialien aufbereitet und aussortiert. (pd/cn)