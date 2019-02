Seedorf: Katze soll Unfall auf Autobahn verursacht haben Auf der A2 in Seedorf hat sich ein Autofahrer Verletzungen zugezogen. Laut eigenen Angaben sei er einer Katze ausgewichen, welche die Fahrbahn überquerte, und kollidierte mit der Leitplanke.

Am frühen Donnerstagmorgen, 7. Februar 2019, zirka 3.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Seedorf in Fahrtrichtung Nord. «Gemäss Aussagen des Fahrzeuglenkers, überquerte eine Katze die Fahrbahn, weshalb er ausweichen musste und in der Folge mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Lenker klagte über Schmerzen und wurde mit dem Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. Es entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. (pd/zf)