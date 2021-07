Seedorf Kloster trauert um Schwester Judith Die Seedorfer Ordensfrau Schwester Judith ist im Alter von knapp 88 Jahren verstorben.

Schwester Judith übernahm im Kloster auch die Computerarbeiten. Archivbild: Anian Heierli (Seedorf, 21. Dezember 2015)

Im Kloster St. Lazarus in Seedorf ist am vergangenen Freitagnachmittag Schwester Judith Lautenschlager OSB im Alter von knapp 88 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. «Mitte März erlitt sie eine Lungenembolie, auch Krebszellen machten Schwester Judith zu schaffen. Ihre Kräfte schwanden zusehends, und ihre Sehnsucht nach Gott wurde intensiver», schreiben Schwester Äbtissin Imelda und ihre fünf Mitschwestern in der Todesanzeige. Schwester Judith war bis zu ihrem Tod von wachem Geist und am klösterlichen und weltlichen Leben interessiert sowie dankbar für die liebevolle Pflege durch die Klostergemeinschaft. Am 9. Juli durfte sie im Beisein von zwei Mitschwestern in die ewige Heimat eingehen.

Schwester Judith legte am 15. August 1967 ihr Ordensgelübde ab und prägte das klösterliche Leben in Seedorf danach in vielfältiger Weise. Über 50 Jahre lang verschönerte sie mit ihrem Orgelspiel die Gottesdienste und das Chorgebet in der Klosterkirche. Ab 1969 war die ausgebildete Handarbeitslehrerin an der Haushaltungsschule tätig, ab 1984 amtierte sie als Schulleiterin. Mit viel Fantasie konnte Schwester Judith die jungen Frauen besonders im Fach Werken begeistern. Der Kontakt zu ihren ehemaligen Urner und ausserkantonalen Schülerinnen lag ihr bis zuletzt am Herzen.

Von Technik fasziniert

«Technik hat mich schon immer fasziniert», erklärte Schwester Judith vor einiger Zeit in einem Beitrag der «Urner Zeitung». Wenn im Kloster Computerarbeiten anstanden, übernahm Schwester Judith das Kommando. Sie schrieb E-Mails, verfasste Dokumente, verwaltete Adressdateien und aktualisierte regelmässig die Nachrichten der Kloster-Website. Ausserdem war sie für das Archiv, die Bibliothek und die Klosterchronik verantwortlich. In der Klostergemeinschaft galt die aus Zürich-Fischingen stammende Ordensfrau als «geborene» Politikerin. Dies zeigte sich jeweils auch beim jährlichen Treffen mit der Urner Regierung, bei dem sie sich als höchst interessante Gesprächspartnerin mit einem fundierten politischen Wissen erwies.

«Wir danken Schwester Judith für ihre Treue, ihr Beten und für ihre vielfältigen Arbeiten in unserer Gemeinschaft. Möge sie nun mit ihrer Stimme in den Lobgesang des Himmels einstimmen», heisst es in der Todesanzeige.