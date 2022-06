Seedorf 26 Jugendliche feiern Firmung mit grossem Festgottesdienst Weihbischof Marian Eleganti spendete das Sakrament und verglich in seiner Predigt die Beziehung zu Gott mit dem Internetkonsum.

Weihbischof Marian Eleganti gab 26 Jugendlichen die Firmspende. Bild: PD

Auf dem Dorfplatz in Bauen herrschte am Sonntag, 29. Mai, Hochbetrieb. 26 Firmlinge aus dem Seelsorgeraum Seedorf – Bauen – Isenthal machten sich auf den Weg zur heiligen Firmung. Ein besonderer Anlass, auf den sich die Jugendlichen laut einer Mitteilung der Pfarrei Seedorf während eines Jahres vorbereitet haben. An verschiedenen Themenabenden habe man sich intensiv mit der Firmung und deren Bedeutung auseinandergesetzt.

Der feierliche Einzug in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle wurde von der Musikgesellschaft Bauen begleitet. Der abwechslungsreiche und feierliche Gottesdienst wurde von den Firmandinnen und Firmanden mit persönlich vorbereiteten Texten und Gedanken mitgestaltet.

Sich bei Gott einloggen

Weihbischof Eleganti vermochte mit seiner Predigt, in der er den Kontakt zu Gott mit dem täglichen Handy-Gebrauch verglich, alle zum interessierten Zuhören bewegen. Er ermunterte die Jugendlichen, auch mit Gott immer wieder «online» zu sein, sich nach längerem «Stand-by-Modus» auch wieder bei Gott einzuloggen und regelmässig Updates zu machen. Immer wieder dürfe man sich «andocken» und mit dem Passwort «Herz» bei Gott anmelden. Dies schaffe Vertrauen und gebe die nötige Kraft im Alltag.

Der Höhepunkt der Feierlichkeit war die Firmspendung. Gespannt und aufmerksam konnten alle Beteiligten mitverfolgen, wie Weihbischof Eleganti jeden Einzelnen firmte. Die festlichen Lieder, begleitet durch Pianist Kari Gisler rundeten den Fest-Gottesdienst ab. Am Schluss durften alle Firmandinnen und Firmanden als Andenken ein Geschenk entgegennehmen. Anschliessend gab es Gelegenheit, sich beim von der Kirchgemeinde Bauen gesponserten Apéro und rassigen Klängen der Musikgesellschaft gesellig auszutauschen.

Die Pfarrei dankt all jenen, die in langer Vorbereitungsarbeit und mit viel persönlichem Einsatz zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben, allen voran Pater Michael d’Almeida und Firmbegleiterin Yvonne Stadler. Besonderer Dank geht an den Kirchenrat Bauen, den Vorstand des Seelsorgeraumes und die Sakristane für die Organisation und das Herrichten der Räumlichkeiten. Ebenso gebührt ein herzliches Vergelt’s Gott dem Firmspender Marian Eleganti. (pd/nke)