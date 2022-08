Seedorf Nach 50-jähriger Mitgliedschaft: KUV ernennt drei neue Freimitglieder Der Krankenunterstützungsverein Seedorf hat Max Herger, Robi Gisler und Markus Imhof an der GV zu Freimitgliedern ernannt.

KUV-Präsident Rolf Wipfli mit den drei neuen Freimitgliedern Robi Gisler, Max Herger und Markus Imhof (von links). Bild: Bruno Arnold (Seedorf, 14. August 2022)

Unter dem Vorsitz von Präsident Rolf Wipfli trafen sich 15 der 50 Mitglieder des Krankenunterstützungsvereins (KUV) Seedorf am vergangenen Sonntag, 14. August, zur 134. Generalversammlung. Der Verein ist 1888 mit dem Ziel gegründet worden, «seine Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gegen die Folgen von Krankheit und Unfall zu unterstützen und den Hinterbliebenen von verstorbenen Mitgliedern einen Beerdigungsbeitrag zu gewähren» (siehe auch Box).

Diesem Grundsatz wird noch immer nachgelebt, denn die KUV-Mitglieder können nicht nur Krankentaggelder beziehen, auch der Beitrag an die Bestattungskosten wird nach wie vor ausbezahlt. Für die Mitglieder stehen aber – spätestens seit der Einführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung – nicht mehr finanzielle Aspekte, sondern die Pflege der Kameradschaft im Zentrum.

Statuten sollen angepasst werden

Die Coronapandemie hat auch das Vereinsleben des KUV beeinflusst. So wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vom vorgesehenen Generalversammlungsdatum (zweiter Sonntag im Januar) abgewichen. Die Zusammenkunft wurde erneut als Open-Air-Anlass beim Grillplatz im Bodenwald durchgeführt. Präsident Rolf Wipfli ging in seinem Jahresbericht denn auch auf die Coronawellen und deren gesellschaftliche Auswirkungen ein. In einer Konsultativabstimmung sprachen sich die GV-Teilnehmenden einstimmig dafür aus, die Versammlung künftig in den Sommermonaten durchzuführen und die Statuten entsprechend anzupassen.

Die GV des KUV hat seit Jahren vor allem gesellschaftlichen Charakter und lebt jeweils auch von humorvollen Einlagen. Für eine solche sorgte Sekretär Bruno Arnold, der die Beschlüsse der GV 2021 in Versform in Erinnerung rief. Selbstverständlich wurde auch ein ordentliches Protokoll zu den Vereinsakten gelegt.

Höhepunkt der Versammlung war jedoch die Ernennung von drei neuen Freimitgliedern. Aufgrund ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft im KUV konnten Max Herger aus Seedorf, Robi Gisler aus Schattdorf, und Markus «Mäggi» Imhof aus Flüelen in die Reihe der Freimitglieder aufgenommen werden. Sie wurden mit einer individuell gestalteten präsidialen Laudatio und mit einem Präsent geehrt. Dem Verein gehören somit neu 5 Frei-, 32 Ehren- und 13 Aktivmitglieder an.

Wieder einmal schwarze Zahlen geschrieben

Kassier Hanz Schuler konnte ­– nach mehreren «mageren» Jahren – für 2021 erfreulicherweise Mehreinnahmen von 525 Franken präsentieren. Das Vereinsvermögen beläuft sich neu auf rund 54’600 Franken. Oberstes Ziel des KUV soll es nach einhelliger Meinung der Mitglieder weiterhin sein, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln den Mitgliedern ein Krankengeld von jährlich höchstens 300 Franken sowie den Angehörigen eines verstorbenen Mitglieds einen Beitrag von 1000 Franken an die Bestattungskosten leisten zu können. Diese Vorgabe soll auch im neuen Vereinsjahr ohne erhöhte Mitgliederbeiträge erreicht werden. Die GV-Teilnehmenden beschlossen, die Ansätze unverändert zu belassen.

Markus Imhof bedankte sich im Namen der neuen Freimitglieder für die Ehrung und gratulierte dem Präsidenten zudem in Form einer mit Anekdoten aus gemeinsamen Vereinszeiten gewürzten Schnitzelbank zum diesjährigen runden Geburtstag. Der offizielle Teil der GV war nach knapp 30 Minuten beendet. Fortgesetzt wurde die Zusammenkunft mit einem gemütlichen Beisammensein sowie mit einem Imbiss, für den sich «Znüni-Roli» in gekonnter Art als «Grilleur», die Vorstandsmitglieder als «Serviceboys» und Manuel Gisler als grosszügiger Sponsor der «Paschtetä» verantwortlich zeichneten.