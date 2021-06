Seedorf Neue Brücke sorgt für sichereren Schulweg Im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen am Palanggenbach werden diverse Arbeiten ausgeführt. Eine davon hat zum Bau zwei neuer Brücken und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geführt.

Die Brücken für den Langsam- und den motorisierten Verkehr beim Palanggenbach in Seedorf. Die alte Brücke im Vordergrund wird im Juli abgebrochen. Bild: PD/ Baudirektion Uri

Mitte Mai des vergangenen Jahres wurden die Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Palanggenbach in Seedorf mit dem Bau des Sekundärdamms gestartet (wir berichteten). Das Bauprojekt umfasst neun Massnahmen, die sich über vier Jahre erstrecken. Investiert werden 9,5 Millionen Franken, an denen sich der Bund, der Kanton Uri und die Gemeinden Attinghausen und Seedorf beteiligen. Die Massnahmen seien nötig, weil bei einem alle 100 Jahre eintretenden Hochwasser grosse Teile der Siedlungen von Attinghausen und Seedorf überschwemmt würden, schreibt die Urner Baudirektion in der Mitteilung.

Als zweite Massnahme, die mit rund 3,4 Millionen Franken veranschlagt ist, sind die Anpassung der Mündung des Palanggenbachs im Zentrum. Die Arbeiten beinhalten einen Strassen- und Wasserbauteil. Mit Ausnahme des Strassendeckbelags sind die Strassenbauarbeiten nun abgeschlossen. Dazu gehörte neben der Neugestaltung der Strassenanschlüsse und des Parkplatzes auch der Neubau zweier Brücken: einer für den motorisieren Verkehr und einer für Fussgänger und Velofahrende.

Langsamverkehr verläuft getrennt

Diese neue Brücke ist nicht nur eine sichere Schülerverbindung zwischen Seedorf und Attinghausen, sondern sorgt auch für eine klare Trennung des motorisierten Verkehrs vom Langsamverkehr. In diesen Tagen konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Brücken den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern übergeben werden. Die Ausführung der Wasserbauarbeiten im Mündungsbereich sind hauptsächlich im kommenden Winter terminiert. Diesbezüglich wird auf die Infotafel, welche sich beim Parkplatz des Vitaparcours befindet, hingewiesen. (RIN)