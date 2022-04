Seedorf Neuer Mündungsbereich des Palanggenbachs bietet Lebensraum für Fauna und Flora Beim Bau der Hochwasserschutzmassnahmen am Palanggenbach konnte mit dem Ende der Arbeiten im Mündungsbereich eine weitere Etappe abgeschlossen und eine Auenlandschaft geschaffen werden.

Die Mündung des Palanggenbachs präsentiert sich nun offen und als Auenlandschaft. Bild: Baudirektion Uri/ PD

Seit Mitte Mai 2020 finden am Palanggenbach in Seedorf Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes statt. Das Bauprojekt umfasst neun Massnahmen, die sich über rund vier Jahre erstrecken. Investiert werden 9,5 Millionen Franken, an denen sich der Bund, der Kanton Uri und die Gemeinden Attinghausen und Seedorf beteiligen (wir berichteten).

Als erste Massnahme wurde 2020 ein Sekundärdamm errichtet. Vor kurzem konnten auch die Wasserbauarbeiten im Mündungsbereich und der Strasse inklusive einer neuen Brücke mit Abgrenzung des Langsamverkehrs abgeschlossen werden, wie es in der Mitteilung der Urner Baudirektion heisst. Der Mündungsbereich des Palanggenbachs zur Reuss wurde aufgeweitet und der Einmündungswinkel verbessert. Durch die Aufweitung ist eine Auenlandschaft entstanden, die ein Zuhause für bedrohte Tier- und Pflanzenarten bietet. Erfreulich sei, dass die Arbeiten nicht nur zwei Monate früher als geplant beendet wurden, sondern dass auch die Kosten eingehalten werden konnten. Der Mündungsbereich ist neu offener gestaltet, mehrarmig und teilweise für die Bevölkerung zugänglich.

Nun steht Neubau des Geschiebesammlers an

Die Arbeiten am Palanggenbach seien damit noch nicht fertig. Als nächste Etappe wird der Geschiebesammler unterhalb Sperre «Loch» beim Kegelhals neu erstellt. Der Baubeginn ist für Oktober 2022 vorgesehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April 2023 und dürften 1,5 Millionen Franken kosten. In einem nächsten Schritt werden 2023 auch der Feldergraben und Giessen mit der Reuss im Gebiet Schützenrüti angebunden und oberirdisch vernetzt. Weitere Informationen und Hinweise zum gesamten Projekt findet man auf der Infotafel, die sich beim Parkplatz des Vitaparcours befindet. (pd/RIN)