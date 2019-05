Seedorf: Neues Pächter-Paar für Schlossrestaurant A Pro gefunden Die Nachfolge im Schlossrestaurant A Pro in Seedorf ist geregelt. Am 1. September übernehmen Vanessa Baumann und Benjamin Günzler die Leitung des renommierten Lokals. Der Vertrag wurde vergangene Woche unterzeichnet.

Von links: André Deplazes, Leiter Amt für Hochbau, Cornelia Gisler, René Gisler, Benjamin Günzler, Vanessa Baumann und Baudirektor Roger Nager. (Bild: PD)

(pd/pz) Vergangenes Jahr haben René und Cornelia Gisler-Noack ihren Vertrag als Pächter des Schlossrestaurants A Pro in Seedorf auf Ende Juni 2019 gekündigt. Die beiden haben den über die Kantonsgrenzen hinaus bekannten Gastronomiebetrieb während zehn Jahren erfolgreich geführt. Ihre Nachfolge übernehmen am 1. September Vanessa Baumann und Benjamin Günzler, wie die Baudirektion Uri in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Pächter-Paar hat Urner Wurzeln

Vanessa Baumann (26-jährig, Chef de Service) und Benjamin Günzler (34, Küchenchef) haben Urner Wurzeln und sind aktuell im Restaurant Husmatt in Steinen tätig. Die beiden wollen das Schlossrestaurant im Stil ihrer Vorgänger weiterführen. «Wir werden eine gutbürgerliche, saisonale Küche anbieten», lässt sich Benjamin Günzler in der Mitteilung zitieren.

Landammann und Baudirektor Roger Nager freut sich über die getroffene Einigung. Zufrieden mit der Nachfolgelösung ist auch André Deplazes, Leiter Amt für Hochbau bei der Baudirektion Uri: «Das Amt für Hochbau ist sehr glücklich, mit Vanessa Baumann und Benjamin Günzler ein junges und innovatives Pächter-Paar gefunden zu haben, das perfekt zum Schlossrestaurant A Pro passt. Zudem danken wir René und Cornelia Gisler-Noack für ihren grossen Einsatz ganz herzlich.»

Der Mietvertrag zwischen der Baudirektion Uri und der HV und BVKU GmbH wurde am 8. Mai 2019 unterzeichnet. Der GmbH gehören Benjamin Günzler und Hans Günzler an. Nach kleinen Unterhaltsarbeiten und energetischen Verbesserungen wird das Schlossrestaurant A Pro am 1. September 2019 wiedereröffnet.