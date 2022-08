Seedorf Tenniscamp hat sich als intensiv erwiesen - und dient als Vorbereitung für die Meisterschaften Während einer Woche haben 17 junge Tennisspielerinnen und -spieler in der Seegemeinde trainiert.

Das Trainerteam in blau (von links nach rechts): Renato Lucchi, Reto Dubacher, Tom Wyrsch, Jan Jauch, Patrik Brand (es fehlt Cédric Brand) hat die 17 Kinder während einer Woche trainiert. Bild: PD

In der vergangenen Woche hat auf der Anlage des Regionalen Tennisclub (RTC) Seedorf Hochbetrieb geherrscht, denn: Laut einer Mitteilung hat zum siebten Mal das Tenniscamp in Zusammenarbeit mit MS Sports stattgefunden. Daran hätten 17 Juniorinnen und Junioren im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren teilgenommen.

Um das Programm hat sich das Trainerteam um Patrik Brand, Reto Dubacher, Renato Lucchi, Jan Jauch, Tom Wyrsch und Cédric Brand gekümmert. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, haben die Trainer von Beginn weg Vollgas gegeben: «Die ersten zwei Tage erwiesen sich als äusserst intensiv, denn man feilte hauptsächlich an den Grundschlägen, welche grundlegend für ein optimales Tennisspiel sind.» Im Rahmen dieser zwei Tage seien die Kinder je nach Spielstärke in vier Gruppen eingeteilt worden. Mit dabei seien Anfänger bis Interclubspielerinnen und -spieler dabei gewesen. Am Nachmittag seien dann verschiedenste Spielformen eingebaut worden.

Bald wird es ernst

Das Camp hat nicht ausschliesslich dem Spiel und Spass gedient, sondern sogleich auch als Vorbereitung für die anstehenden Juniorenmeisterschaften vom 10. und 11. September, wie der RTC weiterschreibt. Im Zuge dessen seien unterschiedliche Wettkampfformen durchgeführt worden. Trotz allem sei aber der Teamgedanke und das Zusammensein nie zu kurz gekommen – ein Besuch an den See in Seedorf durfte nicht fehlen. Darüber hinaus hätten sich die Juniorinnen und Junioren neben den intensiven Trainingsstunden mit Lottospielen, Tennisquiz und Pingpong vergnügt.

Zum Abschluss gab es ein Turnier: In Einzel- sowie Doppelpartien konnten die Juniorinnen und Junioren nicht nur Punkte, sondern auch wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch diese letzte Challenge meisterten sie mit Bravour. «Es macht Freude zu sehen, wie die Kids innert wenigen Tagen Fortschritte machen. Sie meistern jede Übung mit viel Energie und einem gesunden Ehrgeiz und wir als Trainer schätzten die immerzu friedliche Atmosphäre sehr», wird Trainer Patrik Brand in der Mitteilung zitiert.

Die diesjährigen Gewinner der Hero-Lager-Olympiade sind Benjamin Zimmermann (Gruppe 1), Lukas Schaffner (Gruppe 2), Sven Zgraggen (Gruppe 3) und John Lustenberger (Gruppe 4).

Die diesjährigen Gewinner und Finalisten des Einzelturniers sind Nadim Simmen (Sieger Gruppe 1), Julian Mettler (Finalist Gruppe 1), Lukas Schaffner (Sieger Gruppe 2), Jonas Schaffner (Finalist Gruppe 2), Sven Zgraggen (Sieger Gruppe 3), Mattia Arnold (Finalist Gruppe 3), John Lustenberger (Sieger Gruppe 4) und Maelle Fedier (Finalistin Gruppe 4). (zgc)