Seedorf Überschlagener Autotransporter wird nach Unfall geborgen – Seelisbergtunnel weiterhin gesperrt Ein mit Autos geladener Lastwagen hat sich auf der Autobahn A2 überschlagen und beide Fahrstreifen blockiert. Der Fahrer wurde dabei erheblich verletzt. Ein Video zeigt die Bergungsarbeiten.

(zim/pw) Noch sind die Bergungsarbeiten im Gange – und sie werden wohl noch mehrere Stunden andauern. Eben erst wurde damit begonnen, den Autoporter zu bergen:

Video: Anian Heierli (Seedorf, 28. Januar 2021)

Der Lenker des Autoporters mit italienischen Kontrollschildern fuhr am Donnerstagmorgen kurz vor 6.25 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Als sich das Fahrzeug in der Kurve vor dem Fischlauwitunnel befand, kippte dieses aus derzeit nicht bekannten Gründen zur Mittelleitplanke um, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Der Fahrzeuglenker wurde bei diesem Unfall erheblich verletzt. Aktuell laufen die Sachverhaltsaufnahme sowie die aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten, welche laut Polizeiangaben noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

18 Bilder 18 Bilder Auf der A2 vor dem Seelisbergtunnel in Seedorf ist ein Auto-Transporter verunfallt. Florian Arnold / Urner Zeitung

Aufgrund des Unfalls ist die A2 nach Angaben des TCS zwischen der Verzweigung Altdorf und Beckenried in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt (Sperrung Seelisbergtunnel). Die Umleitung erfolgt ab Altdorf beziehungsweise ab Luzern, via der A14/A4 Axenstrasse. Aufgrund des Unfalls bestehen Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem National- und dem Kantonsstrassennetz.

Der Schwerverkehr in Richtung Süden wird beim Dosierplatz Knutwil angehalten.