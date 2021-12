Seedorf Urner Band Daens sorgt für Stimmung an der Kreisschule Die vier Musiker der Band Daens haben in der Mehrzweckhalle der Kreisschule Seedorf ein Konzert für die Schülerinnen und Schüler gespielt. Eines ihrer Lieder kannte man schon aus dem Chorunterricht.

Seit einiger Zeit ist es an der Kreisschule Seedorf Gewohnheit, regelmässig eine spezielle Darbietung für die Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Das konnte bisher zum Beispiel ein Vortrag von Extrembergsteiger Dani Arnold, aber auch die Performance eines Zauberers aus Deutschland sein. In diesem Jahr stand mit der Urner Band Daens ein musikalisches Highlight auf dem Programm.

Daens bei ihrem Konzert an der Kreisschule Seedorf. Bild: PD

Und so geriet an der Kreisschule Seedorf der Stundenplan für einmal etwas durcheinander, als kürzlich am Nachmittag nicht Fächer wie Französisch, Sport oder Philosophie auf dem Programm standen, sondern Musik. Aber auch das nicht im herkömmlichen Sinne, denn für einmal waren es nicht die Jugendlichen, die fleissig sangen, sondern eben die Band Daens. Die vier Musiker aus Uri und Schwyz sind inzwischen kein Geheimtipp mehr, zählen sie doch bereits ein gutes Dutzend eigene Songs zu ihrem Repertoire. Sie haben sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland erste Erfolge feiern können.

«Fitnessprogramm» mit den Schülerinnen

Waren die Schülerinnen und Schüler während des ersten Liedes «Who Am I» noch etwas zurückhaltend, stieg die Stimmung mit dem rockigeren «Story» deutlich. Nun hatte die Band auch Gelegenheit zu zeigen, was sie auf dem technischen Gebiet alles bieten konnte. In allen Farben und Formen zauberten sie eine faszinierende Lichtshow an die Decke der Mehrzweckhalle. Mit den selbst komponierten, englischsprachigen Liedern trafen Daens den Nerv der Jugendlichen augenblicklich. Der Funke sprang spätestens dann über, als Daniel Beltrametti, selbst ein Seedorfer, mit den vor der Bühne versammelten Kreisschülerinnen und- schülern ein veritables Fitnessprogramm einleitete. Da wurden Hände geschüttelt, es wurde im Rhythmus geklatscht, das Schreien geübt oder fleissig «eja, eja, ejaja» gesungen. Spätestens jetzt hatte die Band alle im Sack. Sogar einzelne der sonst eher zurückhaltenden Jungs sah man nun tanzend und klatschend im Raum.

Dass die Musiker von Daens ihr Handwerk verstehen, wurde schon bald klar. Immer wieder wurden die Instrumente getauscht. Während Beltrametti mehrmals eine neue Gitarre zur Hand nahm, spielte Keyboarder Samuel Brunner entweder sein Tasteninstrument oder auch mal die elektrische Gitarre. Der Soundteppich wurde aber vor allem vom treibenden Rhythmus von Nico Hunzikers Schlagzeug und Thomas Horats Bass gebildet. Beide hatten in einem eigenen Solo Gelegenheit zu zeigen, was musikalisch alles in ihnen steckt.

Band stand auch für Fragen zur Verfügung

Besonders gut zu hören war das im Lied «Honest», das nach einem langsamen und beschaulichen Intro immer mehr Zug aufnahm und furios endete. Alle waren am Tanzen und Klatschen, die Stimmung war schlicht grossartig. Ohne Zugabe liessen die Jugendlichen die Band natürlich nicht gehen – eine Aufforderung, der Daens gerne nachkamen. Besonders war dabei, dass sie mit «Fool» ein Lied sangen, das die Schülerinnen und Schüler, die im Wahlfach Chor mitmachen, aus ihrem Unterricht kennen.

Die Band posiert mit Kreisschülerinnen für ein Foto. Bild: PD

Nach über einer Stunde begeisternder Musik hatten die Jugendlichen noch eine halbe Stunde lang Gelegenheit, den vier Musikern Fragen zu stellen. Dabei erfuhr man unter anderem, dass es Daens schon seit 2018 gibt, dass sie ihre Lieder alle selbst komponieren und dabei oft auch eigene Erlebnisse aus ihrem Leben einfliessen lassen. Auch weiss man nun, dass Beltrametti und Hunziker angehende Lehrer sind und Brunner sowie Horat die Jazzschule Luzern besuchen. Gerne würden sie in Zukunft von ihrer Musik leben können, doch sind sie sich bewusst, dass das doch eher unrealistisch sei. Deswegen liegt bei allen die Ausbildung im Zentrum. (pd/lur)