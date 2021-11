Seedorf Viele Besuchende am Dorfmarkt Der neue Ortsverein hat in Seedorf nach einem Jahr Pause einen Dorfmarkt durchgeführt.

Nach einjähriger Pause fand am vergangenen Samstag bei wunderbarem Spätherbstwetter der Seedorfer Dorfmarkt statt. Rund um das Areal des Klosterhofes wurde ein kleiner aber äusserst feiner Markt aufgestellt. Dass Anlässe dieser Art gefehlt haben und vermisst wurden, zeigte sich am grossen Besucheraufmarsch während des ganzen Tages.

Der Dorfmarkt fand bei schönem Wetter statt. Bild: PD

Die Outdoorfestwirtschaft wurde sehr geschätzt und rege benutzt. Der Bevölkerung war es ein Bedürfnis, sich in diesem Rahmen wieder zu treffen. Für die Organisation verantwortlich war der neue Ortsverein, welcher aus Seedorf Tourismus entstanden ist. Der Ortsverein Seedorf konzentriert sich vor allem auf Projekte innerhalb der Gemeinde, unter anderem auch auf die Samichlausaktion.

Samichlaus besucht Kinder zu Hause

Diese findet auch dieses Jahr wieder statt, und die Seedorf Kinder erhalten zu Hause Besuch vom Samichlaus. Allerdings werden die Besuche wie bereits im letzten Jahr vor dem Haus stattfinden. Die Besuchstage finden vom 5. bis 7. Dezember statt. Bald startet auch bereits wieder die Sammelaktion bei allen Haushaltungen, bei der auch gleich die Anmeldungen entgegengenommen werden.

Anfang Dezember wird der Samichlaus in Seedorf Einzug halten. Bild: PD

Der Samichlauseinzug findet am 4. Dezember statt. Um 17 Uhr beginnt in der Pfarrkirche der Familiengottesdienst mit Schutzkonzept. Anschliessend geht’s in Richtung Innenhof der Kreisschule, wo der Samichlaus den Kindern Grittibänze verteilen wird. Um etwa 18.30 Uhr zieht der Samichlaus dann mit seinen Schmutzlis, begleitet von den Gitschätrychlern in Richtung Dorf. (pd/lur)