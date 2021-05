Seedorf Wohnwagen kippt vor Tunnel Vor dem Fischlaui-Tunnel kippte ein Wohnwagenanhänger mit niederländischen Kontrollschildern. Die Mitfahrenden erlitten keine Verletzungen.

Ein Bild der Unfallstelle. Bild: PD

(zf) Am Pfingstmontag, 24. Mai, kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Unfall auf der A2. Der Lenker eines Personenwagens inklusive Wohnanhänger mit niederländischen Kontrollschildern war auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Vor dem Tunnel Fischlaui (nach der Ausfahrt aus dem Seelisbergtunnel) kam die Fahrzeugkombination aus derzeit unbekannten Gründen ins Schleudern. Der PW kollidierte anschliessend mit der Mittelleitplanke. Dadurch kippte der Wohnanhänger um und der Personenwagen kam in Fahrtrichtung Nord zum Stillstand. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30'000 Franken.