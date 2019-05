Seedorfer genehmigen zwei Kredite An zwei informellen Diskussionsrunden in der nächsten Woche sollen offene Fragen zum Fusions-Projekt zwischen Seedorf und Bauen geklärt werden. Im Bodenwald wurden jüngst Spuren von Vandalismus und Littering entdeckt.

Die Seedorfer befürworteten einen Kredit in der Höhe von 157’500 Franken für eine neue Brücke über den Palanggenbach. (Bild: Bruno Arnold, 25. Februar 2019)

Der Seedorfer Gemeinderat erwähnte am Mittwochabend an der Offenen Dorfgemeinde, dass nächste Woche so genannte Feierabendgespräche rund um das Fusionsprojekt zwischen Seedorf und Bauen stattfinden. Die Bevölkerung hat dort die Gelegenheit, offene Fragen rund um die Fusionsabklärungen in einem kleinen, gemütlichen Rahmen zu stellen. Diese finden am Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr im Lavendel-Beizli im Klosterhof und am Donnerstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, im Saal der Company-Lodge statt.

Am Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, wird im Mehrzweckgebäude Bauen eine Veranstaltung für Interessierte des ganzen Kantons stattfinden. Mit Emil Müller, Gemeindepräsident von Zernez, wird ein externer Referent aus einer Fusionsgemeinde im Bündnerland über die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine eines Gemeindezusammenschlusses sowie die Einflussmöglichkeiten einzelner Ortsteile berichten.

Parkplatzbewirtschaftung soll verbessert werden

Zur Sprache kam auch die Parkplatzbewirtschaftung. Seit 2013 werden in der Gemeinde Seedorf die öffentlichen Parkplätze bewirtschaftet. Laut Gemeinderat sind dabei immer noch einige Lücken durch aktuell noch nicht bewirtschaftete Parkplätze festzustellen. Der Gemeinderat hofft, dass die Problematik des «Parkplatztourismus» infolge der aktuell noch nicht bewirtschafteten Parkplätze behoben wird.

Der Gemeinderat hatte im Jahr 2015 beschlossen, alle Strassenleuchten in den Gemeinde- und Quartierstrassen etappenweise durch neue LED-Leuchten zu ersetzen. In diesem Jahr wird nun die letzte Etappe ausgeführt, sodass anschliessend sämtliche Leuchten auf LED umgestellt sind.

Holzlager wurde mutwillig beschädigt

Der Gemeinderat kam auch auf ein unerfreuliches Thema zu sprechen. So mussten in jüngerer Vergangenheit vor allem im Bereich der Feuerstelle Bocktritt grobe Verunreinigungen durch Abfall und Glasflaschen festgestellt werden. Auch ein Holzlager sei mutwillig beschädigt worden. Der Gemeinderat hofft, dass sich die Situation im Bodenwald wieder beruhigt. Ansonsten müsse man Massnahmen prüfen beziehungsweise einleiten.

Die Seedorfer befürworteten einen Kredit in der Höhe von 157’500 Franken für eine neue Brücke über den Palanggenbach. Auch der zweite Kreditantrag gab keinen Anlass zu Diskussionen. Die Anwesenden sprachen sich für den Kreditantrag in der Höhe von 162’000 Franken aus für die Sanierung der 300-Meter-Schiessanlage. Die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde, die bei einem Ertrag von 5,62 Millionen Franken mit einem Plus von 8000 Franken besser als budgetiert abschliesst, wurde einstimmig befürwortet.

An der Versammlung wurde auch eine nicht ständige Baukommission für die Schiessstandsanierung gewählt: Christian Hofer als Präsident, die Gemeinderäte Toni Stadelmann und Daniel Gisler sowie Robert Wipfli und Bruno Gamma, die beiden Co-Präsidenten der SG Seedorf als Mitglieder.