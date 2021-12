Seelisberg 24 lebensgrosse Engel verzaubern den Tannwald In der Weihnachtszeit wird der Winterrundgang im Seelisberger Tannwald zum Engelweg. An einem der Kunstobjekte habe gar das halbe Dorf mitgewirkt.

Monika Wipfli ist mit der Frauengemeinschaft Seelisberg für den Aufbau vom Engelweg im Tannwald verantwortlich. Christoph Näpflin (Seelisberg, 17. Dezember 2021)

Seit zwölf Jahren begleiten über die Advents- und Weihnachtszeit 24 lebensgrosse Engel im Seelisberger Tannwald den gemütlichen Winterrundweg zum Aussichtspunkt Marienhöhe und zurück. «24 Personen, Familien und Organisationen, vor allem aus Seelisberg, haben eine leere Engelvorlage aus Holz zur freien Gestaltung erhalten. Entstanden sind Engel, welche sich alle in Formen, Farben und Materialien total unterscheiden», freut sich Monika Wipfli, Präsidentin der Frauengemeinschaft Seelisberg. Die Frauengemeinschaft kümmert sich darum, dass die Engel im Wald aufgestellt werden und dass sie auch im Sommer ein gutes Zuhause finden.

Alle Engel haben eine persönliche Note durch die individuelle Erstellung. Sie sind auf ihre Art einzigartig und oft mit einer persönlichen Geschichte verbunden. «Ein Engel hat es mir besonders angetan. An diesem Engel, der gestrickt worden ist, hat das halbe Dorf mitgearbeitet», verrät Monika Wipfli ihren Geheimtipp unter den Engeln.

Die Engel unterstreichen die einmalige Romantik im Wald

Allein der Rundweg durch den Seelisberger Tannwald, der im Moment im tiefen Schnee liegt, ist ein Erlebnis. Die Engel verstärken diesen Eindruck und passen perfekt dazu. Ganze Familien, Jung und Alt, sind unterwegs und geniessen die Weihnachtsstimmung im Freien. «Im letzten Winter waren besonders viele Personen auf dem Engelweg anzutreffen. Alle wollten raus aus dem Alltag und die Natur im Freien geniessen. Da war der Engelweg genau das Richtige für die Weihnachtszeit», erinnert sich die Präsidentin der Frauengemeinschaft.

Im Seelisberger Oberdorf startet der Engelweg und führt in einer knappen Stunde durch den Tannwald zur Marienhöhe. Christoph Näpflin (Seelisberg, 17. Dezember 2021)

«Wir hoffen, dass die Engel in Ruhe gelassen werden und wir keine Beschädigungen erleben müssen. Dieser Respekt vor den Engeln und deren Ersteller wäre eine tolle Sache», wünscht sich Monika Wipfli. Zusätzlich ist auf halbem Weg in einer alten Scheune eine Krippe aufgestellt, welche hier noch bis nach dem Dreikönigstag zu sehen ist. Je nach Schneeverhältnissen sei es wichtig, gutes Schuhwerk für den winterlichen Engelweg zu tragen.

Das Gesicht der Engel hat sich im Laufe der Zeit geändert

Die 24 Engel unterscheiden sich in Farbe, Material und Gestaltung total voneinander. Christoph Näpflin (Seelisberg, 17. Dezember 2021)

Engel kommen in den verschiedensten Religionen vor. Es sind Geistwesen in Menschengestalt, welche als Boten zwischen Gott und den Menschen im Einsatz sind. Bereits im alten Persien und Ägypten tauchen Engel als geflügelte Wesen auf. In der Kunst wurden die Engel als männliche und vor allem in der Neuzeit auch als weibliche Wesen dargestellt. Im Barock waren auf byzantinische Vorbilder zurückgehende Kinderengel mit roten Backen sehr beliebt. Bis heute haben die Engel ihren Platz in der Gesellschaft und im Glauben behalten. So dominiert der Erzengel Michael das Gemeindewappen von Seelisberg und ist Patron der Pfarrkirche vom Dorf.

Der Engelweg überlässt es den Besuchern, ihre eigene Geschichte und Bezug zu den Engeln zu erleben. Der Rundweg dauert eine knappe Stunde und startet auf dem Tanzplatz im Seelisberger Oberdorf beim Restaurant Träumli. Die Benützung ist gratis.