Seelisberg Am Weltgebetstag wird auch in Uri gemeinsam gefeiert «Informiert beten – betend informieren»: Unter diesem Motto wird Anfang März in Uri der Weltgebetstag durchgeführt. Frauen aus England, Wales und Nordirland haben die ökumenische Feier vorbereitet.

Am Freitag, 4. März 2022, wird in über 170 Ländern der Weltgebetstag gefeiert. Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung von christlichen Frauen. Das gemeinsame Anliegen sei, durch informiertes Beten und betendes Handeln Not zu lindern und ein Zeichen der Solidarität zu setzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Am ersten Freitag im März feiern jedes Jahr Frauen, Männer und Kinder den Weltgebetstag.

Die ökumenische Feier wurde in diesem Jahr von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet. Das Schweizerische Komitee des Weltgebetstages hat die Liturgie auf Deutsch übersetzt. Der Frauenbund Uri hat mit einem Vorbereitungsteam allen Interessierten Impulse gegeben, damit in den Urner Pfarreien der Weltgebetstag gefeiert werden kann. (cn)