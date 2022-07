Seelisberg Ausstellung beleuchtet den Rütlischwur Eine Ausstellung in der Station der Treib-Seelisberg-Bahn hat den Rütlischwur zum Inhalt und zeigt die unterschiedlichsten Benützungsformen auf.

In der Bergstation der Treib-Seelisberg-Bahn in Seelisberg sind zahlreiche Aufnahmen von verschiedenen Darstellungen vom Rütlischwur in der Geschichte, der Kunst und Werbung zu sehen. Dabei können die Besucherinnen und Besucher die zahlreichen Bilder selber in die Hand nehmen und aus der Nähe betrachten. Es gibt bewusst keine feste Reihenfolge, Beschriftung oder Aufteilung. Diese ist den Betrachtenden überlassen.

Je nach Zeitgeist und Popularität wurde der Rütlischwur unterschiedlich dargestellt. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 28. Juli 2022)

Peter Hauser aus Seelisberg besitzt eine grosse Sammlung an Bildern, Zeichnungen, Marken, Karten, Briefen, Souvenirs und Bücher, welche den Rütlischwur auf irgendeine Art und Weise als Sujet haben. «Die kleine Ausstellung in der Bergbahnstation passend zum 1. August ist eine wunderschöne Gelegenheit, dass ein Teil meiner Sammlung auch andere Personen zu Gesicht bekommen können», freut sich Peter Hauser.

Bilder mit einem Bezug zum jeweiligen Zeitgeist

Die drei Eidgenossen, vereint im Rütlischwur, sind jedem Schulkind in der Schweiz und zum Teil sogar im nahen Ausland bekannt. Ursprünglich ging der Rütlischwur auf einen Beistandspakt der drei Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden aus dem Ende vom 13. Jahrhundert zurück. Der Rütlischwur steht auch für den Mythos Rütli und den Anfang der späteren Schweiz als Nation. Die Geschichte dazu und die Legende rund um den Rütlischwur sind dank des Dramas «Wilhelm Tell» von Friedrich Schiller im 19. Jahrhundert weltbekannt geworden. Dieses Drama nimmt den Stoff des Schweizer Nationalmythos rund um Wilhelm Tell und den Rütlischwur auf. Die Darstellungen in der Ausstellung zeigen einen Ausschnitt der grossen Vielfalt der unterschiedlichen Bezüge des jeweiligen Zeitgeistes und in Anlehnung an die jeweilige Popularität des Rütlischwurs.

Der Rütlischwur dient als Sujet auf Marken, Briefen und Karten. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 28. Juli 2022)

Kaum ein Symbol hat sich über solange Zeit retten können, ohne viel an Popularität zu verlieren. Bis heute stellt es eine unmittelbare und unverwechselbare Identifikation dar und wird für die unterschiedlichsten Zwecke benützt.

Der Schwur verbindet Weimar und das Rütli

In Schillers Drama «Wilhelm Tell», welches im Jahr 1804 im deutschen Weimar uraufgeführt worden ist, hat der Rütlischwur einen prominenten Platz. Nach der Freilichtaufführung vom Deutschen Nationaltheater Weimar auf dem Rütli im Jahr 2004 besuchten die Tourismusorganisationen der Innerschweiz die Stadt Weimar. Als Geschenk im Gepäck hatten sie eine zwei Meter hohe Kopie vom Schillerstein und den Rütlischwur. Nicht schlecht staunten die Innerschweizer nach einem weiteren Freundschaftsbesuch in Weimar. Wurde doch der Rütlischwur-Text aus Schillers Tell durch die Gleichstellungsbehörde der Stadt Weimar ergänzt. So lautete der Rütlischwur in Weimar neu «Wir wollen sein ein Volk von Brüdern und Schwestern …» Die Ausstellung in Seelisberg kann während der Fahrplanzeiten der Treib-Seelisberg-Bahn in den nächsten Wochen frei besucht werden.