Seelisberg «Dank diesem Buch bleibt uns das grosse Wissen von Peter Hauser erhalten» – die Vernissage zum Seeli-Buch begeisterte Das neue Seeli-Buch ist an der Vernissage sehr gut angekommen. Es löst einige Rätsel auf und bringt auch Einheimischen viele neue Erkenntnisse.

Peter Hauser präsentiert stolz sein Lebenswerk über das Seelisberger Seeli. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Juli 2021)

An der Vernissage vom neuen Buch über den Seelisbergersee und seiner Umgebung konnte der Autor Peter Hauser am Donnerstagabend im Hotel Bellevue in Seelisberg die Sponsoren, Helfer und Weggefährten für das neue Buch begeistern und mit ihnen die erfolgreiche Lancierung des Buches feiern. Die Vorstellung vom Buch und vom Autor zeigten die riesengrosse Arbeit auf, welche für das 176 Seiten starke Buch von allen Beteiligten geleistet werden musste. «Speziell stolz bin ich, dass das Buch von A bis Z ein Urner Produkt ist», freute sich der Autor an der Vernissage. Peter Hauser hat fast ein Leben lang seine Forschungen, Erfahrungen und Erkenntnisse über den Seelisbergersee gesammelt und nun im Buch zu einem Ganzen zusammengefügt.

Trotz aller digitalen Möglichkeiten hat die Form vom Buch noch immer einen grossen Stellenwert. Auf diese Weise kann das gesammelte Wissen über das Seeli kompakt und in einem Guss der Nachwelt weitergegeben werden. Nur wer das Seeli und sein ganzes Umfeld kennt, kennt auch den Wert dieses Kleinods von Seelisberg und kann dazu auch die nötige Sorge tragen. Der Autor sagte anlässlich der Vernissage hoffnungsvoll:

«Der Entscheid, dass ein solches Buch über den Seelisbergersee nur unter Einbezug der Umgebung ein Ganzes ergibt, war richtig. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass unser Seeli in seiner heutigen Schönheit erhalten bleibt.»

Über zwei Jahre intensive Arbeit steht hinter dem neuen Buch von Peter Hauser. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Juli 2021)

Der Ort Seelisberg hat seinen Namen vom kleinen Bergsee

Die Gäste der Vernissage machten sich dann auch begeistert über das neue Buch her und verschafften sich einen ersten Eindruck davon. «Dank diesem Buch bleibt uns das grosse Wissen von Peter Hauser erhalten. Unser Bergsee hat ja unserem Ort den Namen gegeben und so erhält dieses Buch eine nachhaltige Bedeutung für Seelisberg», freute sich Gemeindepräsidentin Judith Durrer über das Buch von Peter Hauser. Sie war stolz, dass ein langjähriger Einwohner von Seelisberg ein so tolles Buch gemacht hat.

Schnell gab es Diskussionen über erstaunliche Neuigkeiten, welche das Seeli-Buch preisgibt, welche von Peter Hauser bei den zahlreichen Besuchen in verschiedensten Archiven zu Tage kamen. Aber auch spannende und lustige Erlebnisse mit dem Autor machten die Runde. «Ich bin sicher, die Lektüre vom neuen Buch wird einige unserer langjährigen Zeltgäste im Naturcamping am Seelisberger Seeli zu Tränen rühren», war Tino Tramonti vom Naturcamping überzeugt. Eines hat Peter Hauser auf jeden Fall erreicht. Wer das Buch über das Seelisberger Seeli und seine Umgebung liest, der wird sich für den Erhalt in der heutigen Form von diesem einmalig schönen Bergsee zu Füssen vom Niederbauen einsetzen.