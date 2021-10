Seelisberg Glimmbrand am Urnersee beim Rütli: Polizei vermutet Schiessübungen als Grund Am Samstagmorgen ist es am Urnersee zu einem Brand gekommen. Auslöser dürften Schiessübungen gewesen sein.

Der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri wurde am Samstagmorgen gegen 9 Uhr gemeldet, dass am Seeufer südlich des Rütlis Rauch zu sehen sei. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Seelisberg konnten einen Glimmbrand im Bereich Schwandenflue in steilabfallendem Gelände orten. Das Löschen des Glimmbrandes war infolge unwegsamem Gelände nicht möglich. Auch ein Löschangriff vom See aus gestaltete sich wegen starken Föhns schwierig. Der Glimmbrand konnte am späteren Nachmittag von der Feuerwehr Seelisberg in Zusammenarbeit mit der Armee gelöscht werden.

Die Armee stand im Einsatz, da der Glimmbrand vermutlich durch Schiessübungen am Freitag in das besagte Gebiet entstanden ist, schreibt die Kantonspolizei Uri in einem Communiqué. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Sachschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Seelisberg mit 8 Personen, die Feuerwehr Brunnen mit dem Löschboot, Angehörige des Motorbootzuges der Schweizer Armee, sowie die Kantonspolizei Uri. (rem)