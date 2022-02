Seelisberg Gross und Klein läuten die Fasnacht ein Mit einem Morgenstreich, Platzkonzerten und einer farbenfroher Strassenfasnacht genossen die Seelisberger am Samstag die fünfte Jahreszeit.

Am Samstag-Morgen waren die Fasnächtler früh auf den Beinen. Gross und Klein in farbenfrohen Fasnachtskostümen schnappten sich zu Hause ein Instrument oder einen Pfannendeckel und reihten sich in den Fasnachts-Umzug ein. Im Dorf erwarteten die über 60 Teilnehmenden Getränke-Stände zum Aufwärmen. Mit weiteren Konzerten der Chatzämuisig und einem fasnächtlichen Abend im Hotel Bellevue fand der Fasnachtstag seine Fortsetzung. Die Alte Fasnacht macht am nächsten Samstag in Volligen den Abschluss.