Seelisberg: Sanierung Schillerbalkon wird verschoben

Die Sanierungsarbeiten an der Plattform am Strassenabschnitt K21 der Seelisbergstrasse können nicht wie geplant in diesem Jahr ausgeführt werden. Die Baudirektion Uri hat deshalb beschlossen, die bestehende Natursteinstützmauer im Zeitraum des Unterhaltsprogramms 2020 bis 2023 vollständig abzubrechen und bis auf den Felsen abzutragen.