Seelisberg Schiffsgesellen tagen auf «Wilhelm Tell» Die Bruderschaft der Schiffsgesellen des Landes Ury traf sich kürzlich zum Bruderschaftstag auf dem Urnersee vor ihrem Patron St.Nikolaus an der Treib.

Auf dem Ausflugskahn «Wilhelm Tell» fand am Freitag, 3. September, der Bruderschaftstag der Schiffsgesellen des Landes Ury statt und dies standesgemäss vor dem St.Nikolaus-Chappeli an der Treib. Tatsächlich war St.Nikolaus, der seit Jahrhunderten die Schifffahrer und auch den Nothafen an der Treib beschützt, einmal mehr gnädig und bescherte dem Bruderschaftsanlass einen prächtigen Tag.

Vor dem Chappeli St.Nikolaus, ihrem Patron, gab's ein Gruppenbild der Bruderschaft der Schiffsgesellen des Landes Ury. Bild: PD

Vor dem Klaus-Chappeli am See eröffnete der Bruderschaftsvogt Franz-Sepp Arnold die Versammlung und Tagungsleiter Ruedi Herger protokollierte die umsichtig vorbereiteten und daher einstimmig beschlossenen Geschäfte.

Ruedi Herger wird zum Ehrenmitglied erkoren

Als eigentlicher Initiant der «Auferstehung» der vor 700 Jahren gegründeten Bruderschaft der Herren Schiffsgesellen des Landes Ury wurde Ruedi Herger zum Ehrenmitglied erkoren und als neuer Geschäftsleiter amtet nun Simon Arnold als Filius des Bruderschaftsvogtes. So bleibt die Bruderschaft im Banner der «Arnold-Company», welcher für die grosszügige Begleitung des Bruderschaftstages mit Applaus gedankt wurde. Peter Hauser wird das Amt als Chappelivogt weiterhin ausüben und Andreas Aschwanden und Erwin Hauger überwachen die finanziellen Transaktionen der Bruderschaft.

Mit einem Gruppenbild auf dem Schiffsdeck vor dem St.Nikolaus-Chappeli sowie dem Bruderschaftsmahl im Haus zur Treib und mit der nächtlichen Schifffahrt in den Heimathafen Flüelen endete einmal mehr ein würdiger kameradschaftlicher Bruderschaftstag.