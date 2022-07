Seelisberg Schunkellieder erfreuen die Besucher in Seelisberg Die Drehorgelspieler haben die Augen und Ohren der Besucherinnen und Besucher einmal mehr mit Musik und Festlichkeit verzaubert.

Auch die Drehorgelspieler, welche bereits seit mehr als 25 Jahren nach Seelisberg kommen, hatten viel Spass am Treffen. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 17. Juli 2022)

Bei herrlichem Sommerwetter haben am Wochenende die Drehorgelspielerinnen und -spieler die Besucher mit abwechslungsreichen und wohlbekannten Melodien an verschiedenen Plätzen in ganz Seelisberg erfreut. Einige der Gäste waren dafür extra nach Seelisberg gereist. «Es ist erfreulich, wie gross das Interesse an unseren Drehorgeln war und wie viele Details ich über mein imposantes Instrument erklären durfte», sagte einer der Drehorgelspieler am Finale.

Nicht selten wagten sich Gäste an die Orgel, um sich selber als Drehorgelspieler zu betätigen. Dabei stellten sie fest, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht. «Die richtige Geschwindigkeit zum richtigen Moment beim Drehen macht es aus, dass die Melodie so erklingt, wie sie sollte», meinte eine junge Dame, welche sich beim Drehorgelspiel übte. Ein spezielles Erlebnis vom Drehorgeltreffen in Seelisberg, welches seit über 25 Jahren stattfindet, ist nebst der Drehorgelmesse jeweils das grosse Finale am Sonntag zum Abschluss. Dann sind alle Drehorgeln auf einen Blick zu sehen und eine nach der anderen wird nochmals zum Erklingen gebracht. Eine der Drehorgelspielerinnen gestand:

«Das Finale ist auch für uns Drehorgelspieler immer wieder ein eindrückliches Erlebnis.»