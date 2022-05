Seelisberg Über dem Urnersee wird wieder um die Wette gelaufen Anfang Juni finden der Berglauf und der Jugendlauf in Seelisberg statt. Die Jungen werden nach den Erwachsenen starten.

Zwei Jahre musste pausiert werden. Nun kann der traditionsreiche Zentralschweizer Laufanlass wieder stattfinden. Am Sonntag, 5. Juni 2022, lädt das das OK des Rütlischwur-Gedenklaufs zum 43. Mal zum Berglauf sowie zum 34. Mal zum Jugendlauf. Das Organisationskomitee freut sich auf den bevorstehenden Anlass, der durch rund 70 fleissige Helfer und Helferinnen unterstützt wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim Start des Jugendlaufs geht es zur Sache Pd / Urner Zeitung

Der Startschuss des Berglaufs, der zur Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft zählt, fällt um 10 Uhr bei der Schiffstation Rütli. Die 9,5 Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke führt durch das Dorf Seelisberg, über die Alp Weid zum Ziel Alp Laueli am Niederbauen, hoch über dem Urnersee. Dabei sind total 1115 Höhenmeter zu bezwingen.

Distanzen sind unterschiedlich

Der Jugendlauf beginnt um 11.15 Uhr im Naherholungsgebiet «Tannwald». Dabei messen sich die Laufbegeisterten mit den Jahrgängen 2005 und jünger in verschiedenen Kategorien. Beim coupierten Rundweg sind unterschiedliche Distanzen von 1,7 bis 3,4 Kilometer zu absolvieren.

«Der Veranstalter hofft auf viele Teilnehmende und Zuschauer bei beiden Anlässen, die für eine grossartige und familiäre Stimmung am Pfingstsonntag in Seelisberg sorgen», heisst es in der Mitteilung. (zf)