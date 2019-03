Seelisberger Blasmusik

erfreut sich neuer Beliebtheit Die Musikgesellschaft Seelisberg hat an dieser GV seit langem wieder eine Mitgliederzahl über 30 erreicht – ein Erfolg für den sie lange viel Einsatz gezeigt haben. Christoph Näpflin

Die Musikgesellschaft Seelisberg feiert an der GV ihre fünf Neumitglieder. (Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 23. März 2019))

Seit Jahren bemüht sich die Musikgesellschaft Seelisberg um neue Mitglieder. «Heute ist es nicht mehr einfach, Mitglieder für einen Verein zu finden und schon gar nicht ihnen eine Funktion im Verein zu übertragen», weiss Präsidentin Martina Gisler-Truttmann aus eigener Erfahrung.

Dass an der Generalversammlung vom letzten Samstag-Abend fünf neue Musikbegeisterte im Verein aufgenommen werden konnten, ist seit einigen Jahren nicht mehr vorgekommen. Elias Aschwanden, Samuel Mettler, Michelle Planzer, Elena Truttmann und Silvan Truttmann sorgten mit Ihrer Aufnahme im Verein dafür, dass die Musikgesellschaft Seelisberg wieder über 30 Aktiv-Mitglieder hat.

Mitglied wird für 2000 besuchte Proben geehrt

Der Vorstand bleibt in seiner Besetzung bestehen. Neu wird der Vorsitz aber in einem Co-Präsidium mit Sandra Huser und Martina Gisler-Truttmann weitergeführt.

Die Generalversammlung ehrte Steffi Aschwanden für 2000 besuchte Proben und Anlässe und freute sich über die Auszeichnung von Stefan Truttmann, der zum kantonalen Veteranen für 25 Jahre aktives Musizieren geehrte wurde.

Das Vereinsjahr hat bereits wieder mit Proben begonnen, damit die Musikgesellschaft Seelisberg am Innerschweizer Musikfest von Mitte Juni in Hergiswil einen guten Eindruck hinterlässt. Zuvor sind die Seelisberger Musikanten am 5. April beim Gemeinschaftskonzert mit der Musikgesellschaft Seedorf in Seedorf zu hören und am Pfingstsamstag 8. Juni musizieren sie zusammen mit dem Musikverein Haldi in Seelisberg. Ein weiterer Höhepunkt ist auch der Auftritt mit dem Musikverein Flüelen am 7. Juli beim Schwingfest in Flüelen.