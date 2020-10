Selbstunfall auf der A2 bei Göschenen: Rega fliegt Lenker ins Spital Ein 23-jähriger Autofahrer verlor auf der Autobahn A2 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte danach mit den Leitplanken und verletzte sich.

Am Montagmorgen fuhr ein Autofahrer mit Urner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 von Göschenen Richtung Nord. Ausgangs der Galerie Güetli verlor er aus derzeit noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung von heute Dienstag schreibt. In der Folge sei der Personenwagen mit der rechtsseitigen und anschliessend mit der linksseitigen Leitplanke kollidiert. Der leicht verletzte 23-jährige Urner sei von der Rega ins Kantonsspital nach Altdorf überflogen worden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 15'000 Franken.

Im Einsatz standen gemäss der Mitteilung die Rega, die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.