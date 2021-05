Seltenheit Die Blume, die nur auf dem Urnerboden wächst Auf einer Exkursion des Instituts «Kulturen der Alpen» auf den Urnerboden erfahren die Teilnehmenden mehr über eine Pflanze, die es nur auf der grössten Kuhalp der Schweiz gibt.

(sok) Es gibt eine Blume, die ausschliesslich auf dem Urnerboden wächst. Die «Cardamine insueta» ist in Fachkreisen seit rund fünfzig Jahren bekannt. Botaniker nehmen an, dass sie entstanden ist, als der Mensch begonnen hatte, den Urnerboden als Alp zu nutzen. Ein Forschungsteam der Universität Zürich befasste sich unlängst mit diesem speziellen Gewächs und konnte nachweisen, dass es sich um eine Kreuzung einer Pflanze aus feuchter und einer aus einer trockenen Umgebung handelt.

Die Cardamine insueta wächst nur auf dem Urnerboden. Bild: PD

Das Institut Kulturen der Alpen nimmt die «Cardamine insueta» zum Anlass für eine Exkursion auf den Urnerboden. Das Beispiel der Blume solle veranschaulichen, wie Mensch und Natur sich wechselseitig beeinflussen, heisst es in einer Mitteilung des Instituts. Dabei führen der Altdorfer Biologe Walter Brücker und der Flüeler Historiker Elias Bricker die Teilnehmenden durch die Landschaft und machen auf die Besonderheiten der grössten Kuhalp der Schweiz aufmerksam: auf die Entwicklung von Nutzung und Siedlung, auf Geologie und Klima, Flora und Fauna – und speziell auf die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur.

Die Exkursion ist öffentlich

An der Exkursion können alle teilnehmen. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem Parkplatz der Kantonalen Mittelschule Uri in Altdorf. Mit einem Kleinbus geht es dann auf den Urnerboden. Am Mittag gibt es auf Anmeldung ein Essen im Restaurant oder ein Picknick aus dem Rucksack. Um zirka 16 Uhr geht es wieder zurück nach Altdorf. Eine Anmeldung bis am Freitag, 21. Mai 2021, ist obligatorisch (E-Mail: veranstaltungen@kulturen-der-alpen.ch). Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Franken.