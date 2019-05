Seltsame Gestalten lehren Vernissagebesucher das Gruseln Die Urner Künstlerin Nathalie Bissig hat einzelne Bilder aus Karl Itens Buch «Uri damals» im Studio neu inszeniert. Gestern konnten die Besucher der Vernissage auf spezielle Art, den sonderbaren Figuren aus einer anderen Zeit begegnen. Markus Zwyssig

Nathalie Bissig inmitten von ihr geschaffener Masken von Figuren, die aus Karl Itens Buch «Uri damals» stammen. (Bild: Markus Zwyssig, Flüelen, 5. Mai 2019)

Ein bisschen unheimlich war einem schon zu Mute, als man am Sonntagnachmittag die Halle an der Bahnhofstrasse 8 in Flüelen betrat. Gruselige Gestalten mischten sich unter die rund 100 Besucher der Vernissage der Urner Künstlerin Nathalie Bissig.

Die Theatergruppe der kantonalen Mittelschule, weitere Theaterspieler und Kinder hatten sich verkleidet, schauten den Menschen mit bohrendem Blick ins Gesicht, sassen in erhöhter Lage und warfen mit Aluminiumkügelchen oder forderten dazu auf, ihr Mäuschen, das sie in den Händen hielten, zu streicheln. Unweit ihres Ateliers erwachten die von Nathalie Bissig handgefertigten Masken zum Leben.

Buchklassiker inspiriert zu künstlerischer Arbeit

Das Buch «Uri damals» von Karl Iten steht heute noch fast in jeder Wohnung. Nathalie Bissig hat schon als Kind gerne im 1984 erschienen Buch gestöbert. Die Bilder haben die 37-Jährige seither nicht mehr losgelassen und nun zu einer besonderen künstlerischen Auseinandersetzung inspiriert. Unterstützt wird die Arbeit von der Albert Koechlin Stiftung im Rahmen des Innerschweizer Kulturprojekts «Die andere Zeit». Bissig nennt denn auch ihr Projekt passend: «Kaum einer wird sich noch erinnern». Die Bilder in Itens Buch stammen nämlich aus einer ganz anderen Welt und sind von 1855 bis 1925 entstanden.

Die Künstlerin zeigt dabei, dass es sich lohnt, nicht bloss einmal, sondern noch ein zweites Mal hinzuschauen. So erscheinen denn auch an der Vernissage ihre seltsamen Gestalten, die mit ihren Masken herumlaufen, plötzlich nicht mehr gar so gruselig, sondern eher lustig. Und wer weiss, vielleicht sieht man die eine oder andere von Nathalie Bissig geschaffene maskierte Gestalt an der nächsten Fasnacht wieder.