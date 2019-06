Senden Sie uns die schönsten Bilder aus dem Urnerland Der Sommer 2019 hat begonnen und wiederum druckt die «Urner Zeitung» vom 1. Juli bis zum 17. August die eindrücklichsten Sommerbilder ab. Zudem wird jedes Sujet auf dem Online-Portal www.urnerzeitung.ch zu sehen sein. Philipp Zurfluh

Dieses Leserbild vom Nidersee ist im vergangenen Jahr am 18. Juli in der «Urner Zeitung» abgedruckt worden. (Bild: André Indergand)

Diese Woche erfasst eine Hitzewelle die Schweiz. Da lohnt es sich, mal in die Berge zu entfliehen, um den Kopf zu lüften. Und in der Höhe gibt es einige Naturschönheiten, die sich für einen Schnappschuss anbieten. Es gibt aber noch viele weitere Motive: eine Gewitterstimmung, ein Blumenfeld oder ein Lagerfeuer. Im Kanton Uri können Hobbyfotografen in den Sommermonaten viele schöne Sujets entdecken.

Falls Sie möchten, dürfen Sie ihre Eindrücke mit der Leserschaft auf www.urnerzeitung.ch teilen. Mit etwas Glück erscheint Ihr Bild auch in der gedruckten Ausgabe. Unter go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können Sie Ihr Sommerbild (Dateigrösse: mindestens 1 Megabyte) hochladen. So gelangt das Bild automatisch in die Online-Galerie. Folgendes ist zu beachten: Sie müssen das Aufnahmedatum, den genauen Aufnahmeort (Beispiel: nicht Kanton Uri oder Flüelen, sondern beim Aufstieg vom Oberaxen auf den Rophaien) und eine genaue Beschreibung des Sujets (nicht einfach Urner Berg im Morgenlicht, sondern Dammastock im Abendlicht. Um ein Beispiel zu nennen: Der Begleittext zum Bild lautete: «Wer an einem sonnigen Tag etwas Abkühlung in den Bergen sucht, dem empfiehlt Leser André Indergand aus Erstfeld eine Wanderung zum Nidersee im Leitschachtal. Dort trifft man während des ganzen Jahres kristallklares türkisfarbenes Wasser an. Und blühende Alpenrosen geben dem Ganzen noch einen speziellen Farbtupfer.»

Sie können Ihr Sujet aber auch per E-Mail senden (redaktion@urnerzeitung.ch). In diesem Fall sollten Sie ebenfalls die erwähnten Vorgaben beachten. Zudem dürfen Vorname, Name, Adresse, Wohnort, Telefon-/Mobile-Nummer des Fotografen nicht fehlen. Die Redaktion wählt unter allen Einsendungen vom 1. Juli bis zum 17. August die eindrücklichsten Bilder für die gedruckte Ausgabe der «Urner Zeitung» aus.