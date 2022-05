Sennenbruderschaft Bürglen Senneneltern tagen in Spiringen Eine Fotodokumentation über die 100-jährige Geschichte der Sennenfamilien wurde vorgestellt. Diese soll in Buchform erscheinen.

Die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer versammelten sich nach dem Gottesdienst vor der Maria-Kapelle Getschwiler. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 11. Mai 2022)

Anlässlich der Sennenelterntagung 2017 in Unterschächen – diese wird im Fünfjahresturnus durchgeführt – wurde Rosi und Tony Arnold-Christen als Organisatoren der vierten Tagung bestimmt. Eingeladen waren Senneneltern und Vorsitzende der Michaelsgemeinde Spiringen – jeweils am 29. September findet die Wahl des neuen Sennenparlamentes statt. Über 40 Personen trafen sich bei prächtigem Heuwetter zum Dankgottesdienst in der Maria-Kapelle Getschwiler. Kastenvogt Wendelin Bucheli, Bürglen, hielt im Dankgottesdienst eine berührende Predigt zu den Themen Gut Hirt, Geburt, Hochzeit und Tod.

Nach einem Fussmarsch vorbei an den blühenden, farbigen Wiesen links und rechts des Weges traf sich die Gesellschaft im Posthotel Urigen zum offiziellen Teil, verbunden mit einem Mittagessen. Der Organisator Tony Arnold war von 1992 bis 1999 Vorsitzender der Michaelsgemeinde Spiringen. Dieses Amt bekleidet jeweils der amtsälteste Landrat von Spiringen. 2015/2016 repräsentierten Rosi und Tony Arnold-Christen als Senneneltern die Sennenbruderschaft Bürglen.

Kastenvogt Wendelin Bucheli hielt im Dankgottesdienst eine Predigt. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 11. Mai 2022)

Vor 20 Jahren angefangen, alte Fotos von Sennenfamilien zu sammeln

Josef Müller Kipfen fiel auf, dass keine frei zugängliche Sammlung von Fotos der Sennenfamilien der Sennenbruderschaft Bürglen existieren. Aus diesem Grund begann er vor rund 20 Jahren Fotos von Sennenfamilien der Sennenbruderschaft Bürglen zu sammeln. Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden konnte er das Werk nicht zu Ende führen. Rosi und Tony Arnold-Christen haben in den vergangenen Jahren die Sammlung weitergeführt.

Die Senneneltern und die beamteten Sennen konnten auf den Fotos namentlich eruiert werden. Mehr Mühe bereitete aber das Herausfinden der Personalien der jeweiligen Sennenjungfern. Rosi und Tony Arnold-Christen setzen sich weiterhin mit interessierten älteren Personen zusammen, um die Namen auf den alten Fotos richtig zu erkennen. In aufwendiger Kleinarbeit versuchten sie die Personalien der abgebildeten Personen herauszufinden. Danach fügten sie eine Bildlegende mit Datum, Funktion und Namen zu den jeweiligen Fotos.

Broschüre soll ergänzt werden

Angedacht ist, die Broschüre, welche zum 400-jährigen Bestehen der Sennenbruderschaft Bürglen 1993 von Hans Stadler erstellt wurde, zu ergänzen und mit der mehr als 100-jährigen Fotodokumentation zu integrieren und anschliessend in Buchform herauszugeben.

Die aktuelle Sennenfamilie 2021/2022 (von links): Raphael Arnold/Angelika Gisler, Markus Schuler/Sandra Kempf, Paul und Berni Schuler-Brand (Senneneltern), Markus Gisler/Karin Gisler, Tobias Furrer/Sabina Furrer. Bild: Franz Imholz (Bürglen, 12. Oktober 2021)

Tony Arnold-Christen machte an der Tagung eine Umfrage, wer sich für das Buch interessiere. Das Interesse an dieser Dokumentation war gross. Die angedachte Publikation stellt für die Sennenbruderschaft Bürglen sowie für sehr viele kulturinteressierte Personen eine sehr umfangreiche textliche und vor allem eine hervorragende fotografische Darstellung der verflossenen 100 Jahre Sennenfamilie-Geschichte der Bürgler Sennenkilbi dar.