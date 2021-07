Serie Gegen «Food Waste», für armutsbetroffene Urner: Freiwillige verteilen Lebensmittel in Altdorf Ohne viel freiwilliges Engagement würde das Projekt «Tischlein deck dich» nicht funktionieren. Zwei von ihnen, Bianca Odermatt und Josef Jahanbazi, erzählen aus dem Nähkästchen.

Josef Jahanbazi und Bianca Odermatt arbeiten Hand in Hand beim «Tischlein deck dich» in Altdorf. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 21. Juli 2021)

Freiwillig, unentgeltlich, ehrenamtlich, gemeinnützig, gratis, umsonst, entgeltlos, unbezahlt arbeiten – es gibt erstaunlich viele Wörter für ein Phänomen, das im Projekt «Tischlein deck dich» Programm ist. Erstaunlich viele in einer Gesellschaft, in der es doch eigentlich nichts umsonst, nichts geschenkt gibt und in der Zeit Geld ist. Aber: «Ohne Freiwillige würde das Konstrukt so nicht funktionieren, es baut sozusagen fast ausschliesslich – bis auf ein paar Hauptamtliche in der Geschäftsführung in Winterthur, dem Hauptsitz der Organisation – auf Freiwilligenarbeit», so Bianca Odermatt. Sie leitet das «Tischlein deck dich» seit vier Jahren zusammen mit Aurelia Auf der Maur.

Jeden Mittwochmorgen ab 10 Uhr öffnet die Abgabestelle ihre Türen für Menschen mit geringem Einkommen im Kanton Uri. Besitzer einer Bezügerkarte, die von verschiedenen Sozialfachstellen, etwa vom Hilfswerk der Kirchen, ausgegeben wird, können dort für einen symbolischen Franken Lebensmittel abholen.

Vom Bezüger zum Freiwilligen

«Sie sind hier wie eine Familie für mich»,

schwärmt Josef Jahanbazi, der aus dem Iran stammt und seit zweieinhalb Jahren – seit drei Jahren ist er in der Schweiz – zusammen mit 30 weiteren Helfern, die auf der Einsatzliste stehen, im «Tischlein deck dich» mitarbeitet. Anfangs selber als Bezüger im Laden, bot er nach einiger Zeit seine Hilfe an. «Auch in meinem Heimatland, in dem ich Strategie und Elektroingenieur studiert und als Diplomat für die Regierung gearbeitet habe, habe ich mich ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel beim Aufbau von Schulen auf dem Land», erzählt er. «Ich bin sehr glücklich, dass ich Ausländern helfen darf, es ist eine wichtige Sache für mich.» Für ihn ist Freiwilligenarbeit also selbstverständlich und ein bedeutsamer Teil des gesellschaftlichen Sozialgefüges.

Eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel: Brot. Die beiden Freiwilligen sind froh um die Spenden. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 21. Juli 2021)

So auch für Cornelia Zopp, die eine Möglichkeit gesucht hat, ihre frei gewordene Zeit, während ihre beiden Kinder in der Schule sind, «sinnvoll zu nutzen», oder für Bianca Odermatt. Sie und ihre Cousine Aurelia Auf der Maur waren damals auf ein Inserat vom ehemaligen Leiter der Lebensmittelabgabestelle «Tischlein deck dich» auf der SRK-Website aufmerksam geworden: «Wir sind so privilegiert, dass wir hier in der Schweiz auf die Welt gekommen sind, uns geht’s so gut. Da habe ich gedacht, ich könnte etwas dazu beitragen, die Lage derer zu verbessern, denen es nicht so gut geht, und etwas weitergeben», sagt sie. Zwar sei die Armut nicht so wie in Afrika, aber trotzdem gäbe es auch hier eine versteckte Armut. 50 Prozent von den Menschen im Kanton Uri, die das Angebot des «Tischlein deck dich» nutzen, seien Flüchtlinge, 50 Prozent Schweizer Bürger. Hinter den rund 50 Bezügerkarten verbergen sich etwa 200 Personen, notleidende Menschen, die hier durch die Lebensmittelspenden ihr mageres Budget schonen können und hie und da etwas geniessen können, das sie sich sonst nicht leisten würden.

Zum Verein «Tischlein deck dich» Lebensmittel vor ihrer Vernichtung zu bewahren und gleichzeitig zur Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen beizutragen, das sind die Ziele, die der Verein «Tischlein deck dich» seit über 20 Jahren in der Schweiz mit Erfolg umsetzt. 2010 entschloss sich das Hilfswerk der Kirchen Uri, auch in diesem Kanton eine Abgabestelle zu eröffnen, um armutsbetroffenen Menschen die Möglichkeit zu geben, wöchentlich kostenlos Lebensmittel zu beziehen. Dadurch können sich auch Menschen mit einem knappen Budget eher einmal etwas Besonderes leisten und so ihre soziale Teilhabe verbessern. Das Hilfswerk stellt «Tischlein deck dich» seine Räumlichkeiten gratis zur Verfügung, koordiniert die beteiligten sozialen Fachstellen in Uri und unterstützt das freiwillige Engagement.

Lebensmittel vom Bäcker, Aldi, Lidl und dem Urnertor

Aber bevor die Waren in den Regalen in der Abgabestelle, Seedorferstrasse 6a in Altdorf, wo das Hilfswerk der Kirchen Uri die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, landen, geht eine ausgeklügelte Logistik voraus: Jeden Mittwochmorgen ab zirka 8 Uhr sammeln Mitarbeitende vom «Tischlein deck dich» Lebensmittelspenden von der Migros in der Gitschenstrasse, vom Urnertor und von der Bäckerei Hauger sowie von Aldi und Lidl ein. Die Waren werden von rund acht Freiwilligen – sie erhalten ihren Einsatzplan immer halbjährlich im Voraus – kontrolliert, portioniert, in die Regale und Kühltruhen geräumt und möglichst gerecht unter den Besuchern verteilt. Das Sortiment ist nicht vorhersehbar, manchmal ist es zu wenig, manchmal recht einseitig. Etwa bei vielen Süssigkeiten, da seien sie froh, von der zentralen Verteilerstelle in Baar – einer von sieben sogenannten Plattformen in der Schweiz, die für das «Tischlein deck dich» Produkte aus dem Grossbezirk sammelt und dann gleichmässig auf die Abgabestellen verteilt – noch ein Gros an Nahrungsmitteln zu erhalten, meint Bianca Odermatt. Der Lieferwagen trifft um 9.15 Uhr ein, dann wird es nochmals hektisch, bis alles seinen Platz gefunden hat.

Bianca Odermatt und Josef Jahanbazi freuen sich über die Lieferung aus Baar. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 21. Juli 2021)

«Für die Zukunft haben wir den Wunsch, dass wir unsere Sponsorenliste zum Beispiel durch Coop sowie den Arnold Zentrum-Markt und damit unser Sortiment noch erweitern können», erklärt Bianca Odermatt. Dies aufzugleisen sei in Planung, allerdings müsse man immer abwägen, ob solche Aktionen zeitlich noch drinlägen in der freiwilligen Arbeitszeit, denn diese sollte nicht drei bis vier Stunden in der Woche überschreiten. Da gäbe es auch Grenzen, schliesslich sei es die Freizeit und man könne nicht alles unentgeltlich machen. «Aber ich mach das von Herzen gern, es ist eine riesige Genugtuung und es bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich ein paar Stunden ohne Geld arbeite. Viel wichtiger als Geld ist mir, dass man sich um die Menschen sorgt und denjenigen hilft, denen es nicht gut geht», sagt Odermatt mit Nachdruck. Sie bildet auch mit Josef Jahanbazi im Rahmen des Projekts «Mitenand» des Hilfswerks der Kirchen Uri ein Tandem.

Für Jahanbazi persönlich bedeutet die Freiwilligenarbeit, dass er sich von den Sorgen ablenken kann, die er sich um seine Frau und seine Tochter macht, die sich noch im Iran irgendwo versteckt halten müssen, weil es noch zu gefährlich ist, den Familiennachzug anzutreten – obwohl dieser von der Schweiz schon genehmigt wurde. Ausserdem kann er viele Kontakte knüpfen, aus denen ein soziales Netzwerk für ihn erwächst. So kann er – während die Anerkennung seiner beruflichen Abschlüsse andauert – drei Monate in einem Altdorfer Unternehmen, das digitale Lösungen anbietet, mitarbeiten. In diesem speziellen Fall bedeutet Freiwilligenarbeit also auch Integration im besten Sinn als Mehrwert. Aber auch noch einen weiteren Mehrwert bietet das «Tischlein deck dich»: Es steuert dem Food Waste entgegen, womit es einen Beitrag leistet zur Nachhaltigkeit.

Man bekommt auch etwas zurück

Aber auch unmittelbar während der Arbeit der Freiwilligen sind es die leuchtenden Augen der Bezüger, wenn sie ein paar Tafeln Schokolade für die WG mitnehmen dürfen, die «uns zeigen, dass wir hier das Richtige tun, da kommt was zu uns zurück», bestätigt Bianca Odermatt und fährt fort: «Da fällt mir eine Geschichte ein: Wir hatten hier auch einmal einen Stand mit Kleidern, Taschen und Schuhen und ich hatte die Schultasche meiner Tochter dort angeboten. Da kam eine Mutter mit ihrem Kind, das im Schulalter war. Ich fragte sie, ob sie die Schultasche brauchen könnte, und als ich die strahlenden Augen der beiden sah, wusste ich, dass sie an den richtigen Ort kommt», so Odermatt.

«Mir ist wichtig, dass die Sachen, die noch in Ordnung sind, weiter benutzt werden.»

Das Projekt «Tischlein deck dich» steht und fällt mit dem Engagement von Freiwilligen, deshalb wünschen sich die Mitarbeiter und Leitenden, dass das bestehende grosse soziale Engagement aufrechterhalten bleibt und sich auch weiterhin genug Menschen finden, die sich für andere einsetzen.