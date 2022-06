Lehrabschluss Diese jungen Urnerinnen und Urner dürfen sich über ihren Prüfungserfolg freuen Rund 80 junge Urnerinnen und Urner erhielten am Montag ihre Fähigkeitsausweise in den Berufsgruppen Handwerk, Technik, Gesundheit und Landwirtschaft.

Zufriedene Gesichter bei den Landwirten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 27. Juni 2022)

An der Lehrabschlussfeier vom 27. Juni 2022 konnten folgende Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse entgegennehmen:

Automobil-Mechatroniker und -Mechatronikerin EFZ: Personenwagen: Note 5: Tiziano Bissig, Altdorf (Garage Luzzani GmbH, Schattdorf); Note 5: Tim Gisler, Bürglen (Centralgarage Musch AG, Altdorf); Kilian Bürgler, Goldau (Sport-Garage Uri GmbH, Seedorf); Simone Epp, Flüelen (Christen Automobile AG, Schattdorf); Livio Fischlin, Goldau (Garage Gisler AG, Erstfeld); Stjepan Ilicic, Altdorf (Auto Regli GmbH, Altdorf); Selmir Mehmedovic, Altdorf (Garage Luzzani GmbH, Schattdorf); Simon Schuler, Altdorf (Auto Service Zentrum GmbH, Schattdorf); Metallbauer EFZ: Note 5,5: Noah Gisler, Spiringen (Brand Metallbau AG, Schattdorf); Note 5,2: Silvan Schuler, Bürglen (Zurfluh Metallbau AG, Schattdorf); Note 5: Christian Baumann, Intschi (Ruch Metallbau AG, Altdorf); Note 5: Aurin Camenisch, Bürglen (Feritec AG, Seedorf); Note 5: Seldin Mehmedovic, Altdorf (Brand Metallbau AG, Schattdorf); Jonas Gerig, Altdorf (Feritec AG, Seedorf); Flavio Jauch, Amsteg (Steibock AG, Erstfeld); Matthias Kempf, Haldi b. Schattdorf (Ruch Metallbau AG, Altdorf); Daniel Spätig, Attinghausen (AZI Anlagenbau AG, Altdorf); Polymechaniker EFZ: Niveau E: Note 5,5: Benno Arnold, Seedorf (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Note 5,5: Cyrill Marc Leu, Altdorf (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Note 5,4: Reto Zgraggen, Erstfeld (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Note 5,3: Dominic Auf der Maur, Steinen (Feritec AG, Seedorf); Note 5,3: Mauro Cadenazzi, Hospental (Matterhorn Gotthard Bahn, Andermatt); Note 5,1: Nils Zgraggen, Schattdorf (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Note 5: Ivo Cota, Seedorf (Emil Gisler AG, Seedorf); Note 5: Nicolas Imhof, Schattdorf (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Janik Zberg, Altdorf (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf); Niveau G: Note 5,1: Mathias Stadler, Bürglen (Dätwyler IT Infra AG, Altdorf);

Automobil-Fachmann EFZ: Personenwagen: Yigit Bekir Demir, Altdorf (Auto Regli GmbH, Altdorf); Alex Huggler, Attinghausen (Garage Carrosserie Welti AG, Schattdorf); Gilles Zgraggen, Spiringen (Garage Gisler AG, Erstfeld); Coiffeuse EFZ: Note 5,5: Timea Scheiber, Haldi (Coiffure Schnittpunkt GmbH, Schattdorf); Note 5,4: Tina Arnold, Flüelen (Coiffure Widmer GmbH, Altdorf); Note 5,1: Sabrina Herger, Silenen (Das Hauptwerk, Altdorf); Jana Aschwanden, Schattdorf (Coiffeur Walker, Schattdorf); Fachfrau Gesundheit EFZ: Note 5,5: An­drea Gisler, Haldi (Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, Bürglen); Note 5,5: Julia Jauch, Bristen (Spitex Uri, Schattdorf); Note 5,4: Jana Baumann, Andermatt (Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern, Andermatt); Note 5,3: Lorena Dittli, Gurtnellen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Note 5,3: Alina Gisler, Altdorf (Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, Bürglen); Note 5,2: Marilen Arnold, Unterschächen (Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, Bürglen); Note 5,2: Marlis Bissig, Unterschächen (Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, Bürglen); Note 5,2: Julia Leu, Bürglen (Spannort Wohnen Begleiten Pflegen, Erstfeld); Note 5,2: Olivia Schuler, Schattdorf (APH Rüttigarten, Schattdorf); Note 5,1: Lynn Arnold, Haldi (Alters- und Pflegeheim Rosenberg, Altdorf); Note 5,1: Kim Baumann, Andermatt (Kantonsspital Uri, Altdorf); Note 5,1: Flavia Epp, Bristen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Note 5,1: Elin Gamma, Haldi (Kantonsspital Uri, Altdorf); Note 5,1: Lara Tschümperlin, Schattdorf (Spannort Wohnen Begleiten Pflegen, Erstfeld); Note 5,1: Lea Walker, Flüelen (Seerose – begleitet sein im Alter, Flüelen); Note 5: Sarah Muheim, Unterschächen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Note 5: ­Sandra Tresch, Silenen (APH Rüttigarten, Schattdorf); Leonie Abel, Bürglen (Stiftung Pflegezentrum Urnersee, Flüelen); Michaela Arnold, Flüelen (Stiftung Pflegezentrum Urnersee, Flüelen); Leonie Baumann, Spiringen (Alters- und Pflegeheim Rosenberg, Altdorf); Selin Baumann, Silenen (Spitex Uri, Schattdorf); Anaïs Gamma, Schattdorf (Alters- und Pflegeheim Rosenberg, Altdorf); Jill Gisler, Silenen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Jona Herger, Altdorf (Alters- und Pflegeheim Rosenberg, Altdorf); Julia Inderbitzin, Sisikon (Kantonsspital Uri, Altdorf); Lara Muoser, Altdorf (Stiftung Pflegezentrum Urnersee, Flüelen); Sandra Ulrich, Steinen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Eliane Zurfluh, Attinghausen (Kantonsspital Uri, Altdorf); Landwirt/in EFZ: Note 5,6: Michael Lussi, Büren (Zgraggen Alois, Erstfeld); Note 5,5: Stefan Nussbaumer, Unterägeri (Planzer Heinz, Bürglen); Note 5,4: Pius Arnold, Bürglen (Planzer Heinz, Bürglen); Note 5,4: Thomas Lussi, Oberdorf (Zgraggen Alois, Erstfeld); Note 5,4: Markus Schuler, Unterschächen (Muheim-Schuler Hans, Unterschächen); Note 5,3: Raphael Arnold, Bürglen (Planzer Heinz, Bürglen); Note 5,3: Simon Arnold, Seedorf (Planzer Heinz, Bürglen); Note 5,3: Simon Gisler, Schattdorf (Arnold-Arnold Markus, Seedorf); Note 5,2: Jonas Arnold, Unterschächen (Arnold-Arnold Markus, Seedorf); Note 5,2: Kay Frischknecht, Seedorf (Imholz Martin, Seedorf); Note 5,2: Dominik Pfyl, Euthal (Muheim-Schuler Hans, Unterschächen); Note 5,2: Adrian Schrackmann, Giswil (Zgraggen Alois, Erstfeld); Note 5: Hansueli Halter, Giswil (Arnold-Arnold Markus, Seedorf); Note 5: Simon Mettler, Spiringen (Arnold Adrian, Altdorf); Note 5: Sandra Zgraggen, Göschenen (Muheim-Schuler Hans, Unterschächen); Joel Jsenschmid, Attinghausen (Arnold-Arnold Markus, Seedorf); Felix Schmidig, Seewen (Muheim-Schuler Hans, Unterschächen); Michael Tresch, Bristen (Zgraggen Alois, Erstfeld);

Metallbaupraktiker EBA: Note 5: Marco Herger, Altdorf (Steibock AG, Erstfeld); Jan Müller, Flüelen (Schlosserei Trögli AG, Altdorf). (zf)