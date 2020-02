Sie jodeln von Jahreszeiten und der Natur Zu ihrem Jodlerabend laden die «Tälläbuebä» Gastklubs und Solojodler aus der Region ein.

(ku) In wenigen Tagen ist es so weit: Der Jodlerabend der «Tälläbuebä» steht auf dem Programm. Bereits zum zweiten Mal findet er unter der Leitung von Corina Ferrari statt. Sie hat die Jodler minutiös auf den Abend in Attinghausen vorbereitet. Obwohl keine nennenswerten Änderungen vom Ablauf her vorgesehen sind, weist das Programm doch verschiedene Höhepunkte auf.

Der Gastklub Schlierätal aus Obwalden wird mehrheitlich Naturjuize präsentieren. Corina Ferrari setzt ausserdem auf neues Liedgut von Emil und Fredy Wallimann aus Obwalden und Nidwalden. Auch die Jodlergruppe Schlierätal aus Alpnach wird mit ihren eigenen unverkennbaren Obwaldner Naturjuizen glänzen. So werden der «Sunnsytä-Juiz», der «Schilder» oder der «Wicheltossä-Juiz» von Trudi Kiser zu hören sein.

Jodelabend mit Fokus auf Natur-Repertoire

Auch die Solojodlerin Petra Gisler-Gander aus Sarnen wird ihren Fokus auf die Naturjuizli «Nassmattli-Juiz», «Bergheiwer» und den «Waldlüftler» setzen. Der einheimische Jodlerklub Tälläbuebä wird mit dem «Waldfride-Jutz» von Heinz Güller und dem «Summer-Jutz» von Emil Wallimann den Naturjodelabend vervollständigen. Es werden ältere aber auch neuere Lieder zu hören sein. Die «Tälläbuebä» werden mit dem Lied «Äs Lied, wo ds Härz erfreut» von Adolf Stähli den diesjährigen Jodlerabend abschliessen.

Zur Auflockerung der Veranstaltung wird in diesem Jahr ausnahmsweise kein Kinderchor, sondern das Flaschenklavier von Toni Bürgler zum Einsatz kommen. Zur Eröffnung und zum Tanz wird die Ländlerkapelle «Echo vom Gitschä» für Stimmung sorgen.

Alpkäser als Sänger der Jodlergruppe Schlierätal

Die Jodlergruppe Schlierätal hatte schon im Sommer einen grossen Auftritt auf Urner Boden, als sie bei schönstem Sommerwetter die neue Alpkäserei auf dem Surener Usseräbnet einweihen durfte. Der Alpkäser ist als Sänger in der Gruppe beim Auftritt am Jodlerabend der «Tälläbuebä» dabei.