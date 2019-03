Sieben Urner Skifahrer schaffen in Airolo den Sprung in den Final Beim Ausscheidungsrennen für den Grand Prix Migros 2019 in Airolo zeigte der Urner Nachwuchs Topleistungen, allen voran die Knaben des Jahrgangs 2008.

Sieben Urner stehen im Final; hinten (von links): Livio Gisler, Robin Zurfluh und Luca Gisler; vorne (von links): Jonas Zurfluh, Noe Huwyler, Noah Gisler und Daniel Kaiser. (Bild: Bruno Arnold, Airolo, 3. März 2019)

(pd/bar) Am vergangenen Wochenende haben sich in Airolo mehr als 400 junge Skirennfahrerinnen und -fahrer der Jahrgänge 2003 bis 2011 beim 9. Ausscheidungsrennen des Grand Prix Migros 2019 gemessen. Die schnellsten drei Mädchen und Knaben pro Kategorie sicherten sich das Ticket für das nationale Saisonfinale vom 28. bis 31. März 2019 in Sörenberg, unter ihnen auch sieben Urner. Trotz frühlingshafter Temperaturen hielten die Pisten in Airolo erstaunlich gut, und so fanden auch die Teilnehmer mit höheren Startnummern absolut faire Bedingungen vor.

Den Tagessieg auf der grossen Piste holte sich bei den Mädchen Ladina Christen aus Beckenried (Jahrgang 2006), bei den Knaben Francesco Zucchini aus Vacallo (Jahrgang 2003). Auf der kleinen Piste waren zwei Teilnehmer mit Jahrgang 2009 die schnellsten: Anina Jäger aus Vadura (36.21) und Gregorio Pervangher aus Airolo (34.05).